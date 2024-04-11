Генштаб: продолжаются горячие бои на Бахмутском и Новопавловском направлениях, под Лиманом оккупанты затихли

Проходит семьсот семьдесят восьмой день широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. За сутки российские войска шли в атаку на 5 направлениях фронта, больше всего штурмов украинским военным пришлось отбивать на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 11 апреля 2024 года. Отмечается, что всего в течение суток произошло 53 боевых столкновения.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Макеевка, Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Клещиевка, Верхнекаменное и Ивановское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 5 атак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 2 атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 53 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки во время боев на фронте и не только уничтожили 158 единиц военной техники и вооружения ВС РФ. Также врагу нанесли потери в живой силе, "демилитаризировав" еще 810 захватчиков.

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