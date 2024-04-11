Минус 810 захватчиков и 48 артсистем: Генштаб озвучил данные о потерях РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки во время боев на фронте и не только уничтожили 158 единиц военной техники и вооружения ВС РФ. Также врагу нанесли урон в живой силе, "демилитаризировав" еще 810 захватчиков.

С начала полномасштабной войны защитники ликвидировали и ранили около 450 890 военнослужащих российской армии. Обновленные данные 11 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины лишили оккупантов 48 артиллерийских систем (всего 11 452), 12 боевых бронированных машин (13 679), пяти танков (7137) и одного средства ПВО (754).

Защитники неба сбили 34 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 9104) и две крылатые ракеты (2069).

Кроме того, воины обезвредили 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 15 298) и шесть – специальной техники (1882) врага.

Количество остальных видов уничтоженного российского вооружения и техники за последние сутки не изменилось: на сегодня минус 1040 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ССО с помощью дрона уничтожили машину из состава комплекса РЭБ "Борисоглебск-2". Технику, используемую врагом для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем и создания помех в различных диапазонах, защитники отминусовали на Донецком направлении.

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