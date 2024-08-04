Генштаб: произошло 103 боестолкновения с врагом, ВСУ жестко дают отпор оккупантам

Вооруженные силы Украины продолжают давать жесткий отпор оккупантам по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 103 боевых столкновения.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 22:00 4 августа. Российские захватчики нанесли по территории Украины 42 авиаудара, сбросив 56 КАБов. Кроме этого, привлекли для атак 515 дронов-камикадзе и совершили 3400 обстрелов.

В свою очередь, наши защитники жестко дают отпор попыткам противника продвинуться в глубину украинской территории. Наиболее активно враг наступает, как и в предыдущие дни, на Покровском направлении. Также достаточно активны захватчики на Краматорском и Торецком направлениях.

В Генштабе отдельно отметили воинов из 100 отдельной механизированной бригады, которые наносят оккупантам весомые потери и устойчиво держат оборонительные рубежи.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг 10 раз безуспешно атаковал оборонительные позиции наших воинов недалеко от Глубокого, Липцов, Тихого и Волчанска, где продолжается еще одно боестолкновение. За сегодняшний день агрессор потерял 104 человека убитыми и ранеными, также уничтожены или значительно повреждены две боевых бронированных машины, шесть артсистем, 10 автомобилей и пять единиц специальной техники.

На Купянском направлении противник провел шесть наступательных действий возле Петропавловки, Кругляковки, Берестовой и Стельмаховки. Четыре атаки остановлены, две продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз штурмовали позиции украинцев вблизи Невского, Тернов и Макеевки. Все атаки отражены.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли жестко остановили семь атак. Враг понес потери.

На Краматорском направлении противник совершил 15 наступательных действий вблизи Часова Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили 11 атак, еще четыре продолжаются в районе Часова Яра.

На Торецком направлении россияне тоже 15 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого, Нью-Йорка и Северного. 12 боестолкновений завершено, еще три продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 24 боя. Силы обороны отразили 19 атак, пять еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия в направлении Желанного. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 246 оккупанта, 89 из них – безвозвратно. Также уничтожены гаубица Д-30, два БТРа, семь автомобилей, МТ-ЛБ и три единицы спецтехники. Кроме этого, поврежден танк, четыре артсистемы, шесть единиц автотранспорта и один бронетранспортер.

На Кураховском направлении враг восемь раз безуспешно атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки.

На Времевском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки, Водяного и Раздольного. Идет бой.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. Противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма на позиции наших подразделений также не имели успеха.

В других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Согласно данным, озвученным 4 августа Генеральным штабом ВСУ, Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1150 российских оккупантов. Также уничтожена 221 единица военной техники и вооружение захватнической армии РФ.

Накануне сообщалось, что Силы обороны Украины потопили еще одну субмарину Черноморского флота РФ – это Б-237 "Ростов-на-Дону", введенный в эксплуатацию 26 декабря 2014 года, который был одной из четырех российских подлодок этого класса, способных запускать ракеты "Калибр".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 августа СБУ во взаимодействии с ГУР и другими составляющими Сил обороны совершили результативную атаку на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ. Там зафиксировано попадание во вражеские склады с КАБами, также поражены нефтебазы в трех регионах России.

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