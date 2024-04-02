Германия предоставит Украине 180 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы: подробности

Правительство Германии присоединилось к инициированному Чехией плану закупки артиллерийских снарядов для Украины. В его рамках страна передаст ВСУ 180 тысяч боеприпасов.

Об этом сообщает агентство Reuters. Издание уточнило, что такая помощь будет предоставлена отдельно от объявленного в прошлом месяце пакета на €478 млн.

Тогда министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине помощи на эту сумму, без учета чешской инициативы.

"Так, общая стоимость обеих мер поддержки составляет более одного миллиарда евро", – заявил представитель немецкого оборонного ведомства.

По данным министерства, на долю Германии придется 40% чешской инициативы. В общем ее поддержали 18 стран, которые выделили деньги на реализацию контрактов.

Отметим, что украинская армия получит больше артиллерийских боеприпасов и раньше, чем планировалось. По инициативе чешского лидера Петра Павела, Прага заключила контракты на поставку Киеву миллиона артиллерийских снарядов, заплатив около €1,8 млрд. Сначала предполагалось предоставление 800 тыс. снарядов к июню, а ныне дата изменилась на апрель 2024 года.

"500 тысяч для самого распространенного калибра (155 мм) и еще 300 тысяч калибра 122 мм. В конце концов, чешские чиновники нашли еще 200 тысяч", – писали чешские СМИ.

Также информировалось, что Прага тайно отдала Киеву два своих последних вертолета Ми-24 советских времен. Подобных бортов у Чехии больше нет.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свою позицию по ракетам Taurus для Украины. Он заявил, что решение не передавать эти крылатые ракеты ВСУ связано со "стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО".

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