Год назад на Крымском мосту прогремел первый взрыв: как все было и что нужно для полного уничтожения 'сакрального' сооружения Путина

Ровно год назад, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту прогремел первый взрыв. В результате обрушились две полусекции автомобильной части сооружения, также был поврежден железнодорожный путь. 26 июля 2023 года руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что подрыв Керченского моста был операцией СБУ.

В годовщину события в спецслужбе рассказали OBOZREVATEL, что тогда России был нанесен самый болезненный репутационный удар. Так, открытие моста 2018 года считалось одним из самых больших достижений президента страны-агрессора Владимира Путина, а после нападения на Украину в 2022 году сооружение было одним из самых защищенных объектов оккупантов. Подробнее о первой атаке на Керченский мост читайте далее в материале.

Как проходила операция

В 6 часов утра 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего были уничтожены два пролета дорожного покрытия, а на железнодорожной ветке вспыхнули семь цистерн с горючим, огонь охватил грузовой поезд. Оккупационные власти полуострова заявили о гибели 5 человек.

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В годовщину взрыва в СБУ рассказали OBOZREVATEL, что в октябре Служба безопасности нанесла РФ самый болезненный репутационный удар.

"Символично, что произошло это как раз на утро после дня рождения Путлера, когда у бункерного деда болела голова с похмелья", – отметили в спецслужбе.

В СБУ рассказали, что год назад мост подорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, замаскированной в рулонах с упаковочной пленкой, при этом удалось "обойти" спецглушилки оккупантов. Операцию разрабатывал лично руководитель спецслужбы Василий Малюк с несколькими сотрудниками.

"Этой атакой СБУ разрушила миф о самом защищенном городе в мире. А 17 июля 2023 года Служба безопасности повторно повозила Россию "мордой по грязи", успешно атаковав мост уже с помощью дронов "Морской малыш", – сказали в Службе безопасности.

Последствия подрыва Керченского моста и реакция оккупантов

Крымский мост, соединяющий украинский Крым и российский Таманский полуостров, является одним из элементов логистики российских оккупантов и с начала вторжения использовался для поставок ВС РФ, захвативших территории на юге Украины.

Его автомобильная часть использовалась для военных перевозок еще с 2018 года, прежде чем была открыта железная дорога. После взрыва движение по мосту было приостановлено, вечером 8 октября по неповрежденной половине было частично открыто движение для автотранспорта и автобусов. 5 мая 2023 года в РФ заявили, что полностью восстановили разрушенную часть Крымского моста.

Сразу после взрыва оккупационные власти Крыма обвиняили в подрыве Украину, а пропагандисты Кремля призвали дать Киеву жесткий ответ.

10 октября Путин назвал взрыв на Керченском мосту терактом, "направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", а "авторами, исполнителями и заказчиками" – "спецслужбы Украины".

8 июля 2023 тогдашняя заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что атаку совершили украинские войска, а 26 июля глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что его спецслужба стоит за подрывом моста. Впоследствии он раскрыл детали спецоперации.

Как полностью уничтожить Крымский мост

Уничтожение "сакрального" моста Путина должно быть комплексным. Он имеет большую протяженность – 18 км, поэтому недостаточно взорвать одну опору – их должны быть сотни, чтобы мост ушел под воду на сотни метров и оккупанты больше не смогли его отремонтировать, сказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

По его оценкам, Крымский мост нужно брать под огневой контроль, что можно сделать только дальнобойными ракетами, поскольку от текущих ближайших позиций ВСУ до моста – около 250 км.

"Условно, от Керчи до Гуляй-Поля 250 км. ATACMS имеет дальность 300 км. ATACMS может с этой задачей справиться. А также дальнобойные ракеты, которые могут быть в комплектации к F-16, в том числе AGM-158 JASSM", – пояснил Петр Черника.

Эксперт добавил, что ракетные удары должны быть массированными и наноситься на постоянной основе.

"Подходит баржа для ремонта моста – уничтожена, подходит следующая – уничтожена. И так продержаться несколько месяцев. Только тогда в Крыму начнутся настоящие проблемы", – отметил полковник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел второй мощный взрыв. Тогда образовалось несколько больших провалов дорожного полотна, погибли три человека.

– 12 августа оккупанты вновь заявили об атаке в районе Крымского моста. Там слышали не менее четырех взрывов и стрельбу, работала ПВО захватчиков. Движение через мост перекрывали.

– В сентябре начальник ГУР Украины Кирилл Буданов пообещал довести дело с Крымским мостом до конца, отметив, что российский диктатор Путин будет огорчен.

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