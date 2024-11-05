Готовили ракетные удары по аэропорту Ивано-Франковска: три агента РФ получили по 13 лет тюрьмы. Фото и видео

Трое российских агентов, корректировавших ракетные удары оккупантов по Ивано-Франковской области в начале полномасштабного вторжения, услышали приговор суда. Они отправятся в тюрьму на 13 лет, кроме того, у преступников конфискуют имущество.

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Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. Следствие доказало, что осужденные способствовали российским спецслужбам в подготовке ракетного удара по аэропорту Ивано-Франковска 24 февраля 2022 года.

Трое российских агентов были арестованы в первые дни полномасштабной войны. Ими оказались 51-летняя киевлянка, 44-летний харьковчанин и 28-летний уроженец Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году.

Преступники коммуникировали с российскими кураторами в анонимных чатах мессенджера. В частности, по заданию врага фигуранты должны были подготовить данные для ракетного удара по аэродрому в Ивано-Франковске, а после вражеской атаки отчитаться о ее последствиях.

Для выполнения задания они переехали в Прикарпатье, двое из них поселились недалеко от стратегического объекта, где фиксировали движение военных самолетов и фотографировали критически важную инфраструктуру.

Так, например, харьковчанин изображал "тревел-блогера", который с помощью дрона делал видео панорамного вида стратегического объекта и выкладывал отснятые файлы в Инстаграмме.

Жительница Киева в режиме реального времени фиксировала взлеты и посадки самолетов. Информацию она предоставляла третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.

24 февраля 2022 года харьковчанин и киевлянка сняли видео, зафиксировав последствия атаки по аэродрому и отправили третьему сообщнику, который отвечал за передачу собранной информации российским спецслужбам и организацию их нелегального пересечения границы через Закарпатскую область.

Однако "эвакуироваться" приспешникам агрессора не удалось – их задержали сотрудники СБУ.

Суд признал задержанных виновными по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как сообщал OBOZ.UA, корректировщица ФСБ РФ, которая с помощью селфи наводила российские ракеты на Харьков и в свое родное село Довжик Богодуховского района, получила 10 лет тюрьмы. Для маскировки женщина удаляла файлы после каждого сеанса связи с вражеской спецслужбой и постоянно меняла телефоны, но это ей не помогло, ее разоблачила СБУ.

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