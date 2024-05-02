Готовность фортификаций и графики поступления западного оружия: Зеленский провел заседание Ставки

В четверг, 2 мая президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники заслушали подробный отчет о степени готовности фортификационных рубежей, ситуации на фронте, поступлении оружия и комплектовании бригад.

Детали заседания глава государства сообщил в Telegram. Он уточнил, что доклад о возведении фортификаций представили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Государственной службы специального транспорта Александр Яковец.

С текущей ситуацией на фронте, организацией ротации подразделений, а также темпами и потребностями при комплектовании новых бригад участников Ставки ознакомил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также на заседании взял слово министр обороны Рустем Умеров. Он рассказал о графиках поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи и получил от президента поручение по возможности максимально сократить все сроки.

"Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры", – подчеркнул Зеленский.

Отчитался перед участниками Ставки также министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Он предоставил информацию о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ, обеспечении ими фронта и прикрытии важных объектов.

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