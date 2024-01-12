ГУР получило секретные данные о производителе дронов для России: всплыли детали

Украинская разведка получила немало информации о предприятии, которое производит беспилотникии для России. В ГУР МО объяснили пользу от секретных данных.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он назвал получение данных о производителе беспилотников для оккупантов большим успехом для Украины.

По его словам, операция проводилась совместно с представителями гражданского общества, в том числе небезразличными патриотическими блогерами. Представитель ГУР МО выразил благодарность людям, которые помогали. Он подтвердил, что речь идет о 100 гигабайтах информации.

По словам Юсова, эти данные можно использовать по многим направлениям. В материалах содержится информация о беспилотнике "Орлан" и средствах РЭБ противника, которая поможет в противодействии враждебным средствам поражения. Также украинский оборонно-промышленный комплекс может использовать некоторые методы.

Представитель ГУР МО также отметил, что производство этих дронов предполагает конкретную номенклатуру компонентов, причем не только российского производства, но и импортных.

"А это означает отслеживание цепочек поставок и соответственно срыв этих цепочек в будущем, в частности, из-за усиления санкционной политики", – пояснил Юсов.

Он отметил, что часть полученной информации будет интересна западным партнерам Украины. Юсов подчеркнул, что данные будут полезны для усиления безопасности и обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным правоохранителей, 2 января РФ применила для ударов по Харькову ракеты нероссийского производства. Страна-производитель устанавливается, в то же время эксперты предположили, что враг мог бить баллистическими ракетами, полученными от Северной Кореи.

4 января в Белом доме заявили, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход санкций и уже применила их в последние атаки на Украину.

Также стало известно, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины проверяет информацию о передаче баллистических ракет России по Северной Корее и применении их для ударов по украинским городам. Пока известно, что баллистика является желаемым запросом для Москвы в КНДР и Иран.

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