ГУР установило российских военных из экипажа сбитого бомбардировщика Ту-22М3

Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило военных преступников из числа экипажа стратегического бомбардировщика Ту-22М3, уничтоженного 19 апреля 2024 года. Все четверо смогли катапультироваться, выжили двое: командир корабля майор Сергей Колесников и штурман авиаотряда капитан Александр Скрябичев.

Видео дня

Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ГУР. В военной разведке напомнили, что операцию по уничтожению Ту-22М3 провели ГУР и Воздушные силы ВСУ 19 апреля 2024 года.

Видео падения российского Ту-22М3 в Ставропольском крае РФ

Уничтоженный в более чем 300 км от линии фронта российский бомбардировщик упал вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае РФ.

Самолет с бортовым номером "11" принадлежал к составу 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка (в/ч 33310, авиабаза "Шайковка" Калужской области РФ), входящего в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию командования дальней авиации ВКС страны-агрессора.

В документальном материале представителя ГУР Артема Шевченко опубликованы установленные данные российских военных преступников из экипажа самолета.

В частности, разведка установила имена и подробные сведения о четырех военных преступниках:

– командир корабля – Колесников Сергей Анатольевич, заместитель командира эскадрильи по военно-политической работе, майор. Разведен, имеет дочь;

– штурман авиаотряда – Скрябичев Александр Владимирович, капитан. Есть жена Наталья Скрябичева и двое сыновей;

– помощник командира корабля Кононов Андрей Юрьевич и штурман-оператор авиаотряда Грушанин Андрей Александрович – были ликвидированы 19 апреля вместе с самолетом Ту-22М3.

Что известно о самолете Ту-22М3

Ту-22М3 – это модернизированная Россией версия советского самолета Ту-22М. Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с переменной геометрией крыльев предназначен для поражения морских и наземных целей с помощью крылатых ракет, включая ядерные боеголовки и авиабомбами.

Основное вооружение – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с легкой фугасно-кумулятивной боеголовкой и ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой. Также этот бомбардировщик может быть оснащен свободно падающими бомбами.

По некоторым данным, сейчас только РФ эксплуатирует Ту-22М3, из которых наносит ракетны удары по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля украинские защитники впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 оккупантов.

Это произошло фактически сразу после ракетной атаки агрессора по Украине – борт поразили Воздушные силы ВСУ совместно с ГУР.