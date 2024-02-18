Хотели быстрее спасти людей: патрульные показали страшные кадры обстрела Краматорска. Видео

Российские оккупационные войска в субботу, 17 февраля, обстреляли Краматорск и Славянск в Донецкой области. В сети недавно опубликовали кадры первых минут после обстрела в Краматорске, снятые на бодикамеру одного из патрульных, находившегося на месте инцидента.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он отметил, что по состоянию на 18 февраля поисково-спасательная операция была завершена, в результате вражеских атак погибли четыре человека.

На видео видно, как представители полиции вместе со спецслужбами и местными жителями сразу после вражеских обстрелов пытались вытащить людей из-под завалов разрушенных домов.

"Несколько патрульных экипажей работали вчера на месте поражения в Краматорске. Они одними из первых отправились к месту происшествия, где под завалами оказались люди, и начали отбрасывать обломки бетона и других конструкций. Все – чтобы как можно быстрее найти живых людей", – рассказал Белошицкий.

К сожалению, минувшей ночью Россия лишила жизни четырех украинцев: троих в Краматорске и одного в Славянске.

Ранее сообщалось, что во время удара по Краматорску в Донецкой области 17 февраля Россия убила украинскую педагогиню Людмилу Кравченко, ее маму и 23-летнего сына Сергея. Женщина работала методисткой кабинета общеобразовательной подготовки.

Как сообщал OBOZ.UA, после обстрела Краматорска спасатели всю ночь работали над устранением последствий обстрелов. В результате атаки был полностью разрушен частный жилой дом.

Напомним, что после российского обстрела Краматорска в субботу, 17 февраля, под завалами дома обнаружили живого кота. Животное передали его владелице.

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