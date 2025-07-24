Идет строительство объездной дороги: оккупанты пытаются улучшить военную логистику в районе Мариуполя. Фото

Военные страны-террориста РФ продолжают "хозяйничать" на временно оккупированных территориях. В частности, они продолжают активные работы по улучшению военной логистики.

Об этом пишет в своем Telegram-канале руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он также опубликовал фотодоказательства строительства объездной дороги в Мариуполе по состоянию на сейчас.

"Рядом – непонятное строительство нового объекта. Откровенно военного назначения", – добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты расширяют до 4 полос участок трассы Мариуполь – Мелитополь. Этот участок дороги протяженностью более 30 км проходит в обход оккупированных Мариуполя и Мангуша, завершаясь на границе так называемого "ДНР" и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в оккупированном Мариуполе отбирают квартиры украинцев, которые выжили во время бомбежек. Такой "отжим", когда квартиры считаются "бесхозными" даже при живых хозяевах, стал системной практикой.

Напомним, оккупанты продолжают развивать военную логистику вокруг Мариуполя. Сейчас там они строят новую дорогу, которая свяжет между собой военные базы россиян, минуя город. В этом году завершить работы вряд ли успеют, однако строительство идет со значительной скоростью.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планировала оккупацию Мариуполя задолго до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. На сайте российского Единого института планирования пространства была найдена строительно-проектная документация еще от 2019 года, в которой россияне рассказывали, как будут перестраивать украинский город после того, как сами его разрушат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!