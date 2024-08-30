Их достаточно: майор Гетьман назвал положительные вещи, которые получила Украина от операции ВСУ на Курщине

Успешная операция Вооруженных сил Украины на территории российской Курской области продолжается. Однако цели этой операции уже достигнуты: ВСУ продемонстрировали Западу, что уже нет никаких "красных линий", тормозящих поставки Украине оружия. Также важное достижение – российское наступление на Харьков отменено.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что именно эти цели операции ВСУ на российских землях ставил верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский.

"Первое, что было сделано с военной точки зрения, – это предотвращение наступления на Харьков. Эта операция россиян была сорвана. Она не просто отсрочена, а вообще отменена", – отметил офицер.

И даже то, что россияне "принципиально забрасывают Сумщину КАБами, ракетами, бомбами и дальнобойной артиллерией", никак не умаляет тот факт, что "количество обстрелов из ствольной артиллерии уменьшилось существенно, потому что они не достреливают".

Второе – это военно-политическое значение этой операции.

"Теперь мы на территории РФ, и россияне ничего не могут с этим поделать. Мы показали нашим партнерам, что у России нет никаких "тайных" сил, нет "красных линий", тормозящих поставки Украине западного оружия", – уточнил Алексей Гетьман.

Как сообщал OBOZ.UA, британский еженедельный журнал The Economist считает, что операция в Курске своих целей не достигла: мол, даже несмотря на потерю части Курской области враг не отвел войска с Покровского направления. В свою очередь господин Гетьман назвал распространителей таких мыслей "полезными дураками".

"Такие тезисы очень выгодны для российских пропагандистов, для российских медиа. Те, кто это распространяет, комментирует, рассказывает, – это либо те, кто работает за деньги российской пропаганды, либо те, кто очень плохо разбирается в военной тактике, грубо говоря," полезные дураки", – отметил он.

Алексей Гетьман также пристыдил руководство Соединенных Штатов и других стран-партнеров за то, что им приходится доказывать очевидные вещи. В частности, отсутствие так называемых "красных линий" Кремля и соответственно несущественность опасений Запада.

"Нам "красные линии" россияне уже не выдвигают, потому что мы над этим просто смеемся. Эти "красные линии", вероятнее всего, для внутреннего потребления РФ. Но что такое "красная линия"? Это фактически угроза: вам будет плохо, если вы сделаете определенные действия. Это позиция более сильного. Но бюджет Пентагона втрое больше, чем бюджет всей РФ. Поэтому вопрос в США: не стыдно ли вам, что какая-то там Россия рисует вам "красные линии"?" – спросил офицер.

Напомним: Силы обороны на Курском направлении на отдельных участках продвинулись до двух километров и взяли под контроль еще пять квадратных километров российских территорий. Об этом во время последней Ставки сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.