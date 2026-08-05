"Им нужна показательная реакция": "Флеш" рассказал, сколько баллистических ракет Россия может запускать по Украине каждый месяц

Россия способна запускать по Украине около 100 баллистических ракет ежемесячно. При этом удары по гражданской инфраструктуре, в частности по складам и предприятиям, могут только усиливаться.

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Такую интенсивность атак частично объясняют имеющимися у врага резервами. Об этом заявил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов в интервью "Флеш".

Масштабы и цели атак

По словам Бескрестнова, в последнее время российские войска все чаще наносят удары по гражданским объектам. Среди основных целей – склады, производственные предприятия, логистические узлы и торговые сети.

Он отметил, что нынешняя интенсивность обстрелов частично связана с использованием накопленных запасов вооружения. В то же время даже в дальнейшем Россия сохранит способность применять около сотни баллистических ракет ежемесячно.

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"По моим оценкам, враг может запускать по нам около 100 баллистических ракет каждый месяц. Сейчас эта интенсивность возросла, потому что им нужна такая демонстративная реакция. Сейчас атаки осуществляются частично за счет резервов. Но в дальнейшем, как я полагаю, количество атак будет составлять около 100 баллистических ракет каждый месяц", – сказал Флеш.

Как враг определяет цели

Советник президента подчеркнул, что для определения потенциальных целей российской стороне не всегда требуются сложные разведывательные средства. Значительная часть информации об объектах является открытой.

Кроме того, по его словам, россияне могут привлекать людей, которые за денежное вознаграждение наблюдают за работой предприятий и складов, фиксируют движение транспорта и объемы перевозок, а затем передают эти данные.

Бескрестнов также рассказал, что по подобной схеме был спланирован удар по его дому в апреле, в результате которого он получил ранение.

Рекомендации для бизнеса

В связи с рисками советник призвал предпринимателей изменить подходы к хранению имущества. В частности, он посоветовал не концентрировать большие объемы товаров и техники в одном месте.

Вместо этого бизнесу рекомендуют диверсифицировать склады, использовать более небольшие помещения и, по возможности, рассматривать варианты субаренды для повышения безопасности.

Напомним, Россия готовится развернуть северокорейское ракетное подразделение на своей территории вблизи Украины. По данным украинской разведки, это может существенно усилить угрозу баллистических ударов. Речь идет как о дополнительных ракетах, так и о привлечении иностранного военного персонала.

В ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистических ракет оказались Киев и Бровары, также были взрывы в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, еще десятки людей были ранены.

В результате атаки враг нанёс серьёзный ущерб украинскому бизнесу. В частности, полностью уничтожен крупнейший распределительный центр Rozetka, а также сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека. Также в результате атаки были выведены из строя логистические центры "Сильпо" и Novus. Российские ракеты также поразили логистические объекты группы "Эпицентр".

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