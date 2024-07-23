'Ищем свои решения': Зеленский намекнул на новые удары 'по всей доступной глубине' территории РФ. Видео

Украина ищет любые методы и возможности обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистику и значимые позиции не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине. Ключевое в этом – гибкость в применении дронов собственного производства.

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Об этом в вечернем обращении к украинским 23 июля говорил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что тему ударов вглубь РФ обсудили участники заседания Ставки, верховного главнокомандующего.

"Были доклады Главкома Сырского и начальника Генштаба Баргилевича относительно фронта – наших действий, наших шагов и реальной ситуации с намерениями и возможностями оккупанта. Наша задача – всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистики, их значимых позиций не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине.

По его словам, Украина продолжает работу с партнерами, чтобы увеличить этот уровень своей защиты, но пока ожидаются их решения, наше государство ищет свои варианты действий.

"Украинские воины уже доказали, что являются настоящими новаторами по многим направлениям применения дронов. И это следует продолжать, и мы будем это продолжать. Я благодарен каждому и каждой, кто с этим помогает – кто производит дроны, снабжает, тренирует операторов дронов и в общем, кто продвигает эту тему.

Также, как отметил Зеленский, участники Ставки подробно проанализировали наши возможности в РЭБ и ракетную программу, которая имеет хорошую динамику – "постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров".

О международной работе

Украину посетил Государственный секретарь Ватикана кардинал Паролин. Президент Зеленский назвал это сигналом поддержки Украины, украинцев, нашего стремления жить в собственном государстве и действительно жить мирно.

"Мы ценим и то, что кардинал Паролин посетил не только Киев – был еще в Одессе, Бердичеве, Львове. Видел настроение наших людей, объективные потребности этого времени. Мы обсудили, что именно может быть сделано в этом году, чтобы приблизить справедливый мир для Украины", – отметил украинский лидер.

Также глава государства провел разговор с премьер-министром Эстонии и поблагодарил за поддержку.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил с Филом Гордоном, советником по вопросам национальной безопасности вице-президента США Камалы Гаррис.

"Именно на уровне вице-президентки Америка принимала участие в первом Саммите мира, и важно, чтобы не уменьшалась динамика нашей совместной работы ради справедливого мира. Все наши партнеры на всех уровнях знают и узнают в дальнейшем, какие перспективы есть и что справедливый мир действительно может быть возвращен как можно быстрее", – отметил президент.

В заключение он поблагодарил воинов нашей 110-й отдельной механизированной бригады, сбивших очередной российский Су-25 – в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский внес в Верховную Раду указы о продлении срока действия военного положения и сроке проведения общей мобилизации еще на 90 суток. В настоящее время они продолжаются до 11 августа 2024 года.

– Зеленский отреагировал на решение Джо Байдена не баллотироваться на второй президентский срок в США. Он поблагодарил действующего главу Белого дома за непреклонную поддержку борьбы Украины за свободу.

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