Изменения в оперативной ситуации и удары за линию фронта: Зеленский провел заседание Ставки

Во вторник, 23 июля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Основное внимание участники уделили ситуации на фронте: изменениям в оперативной ситуации, прогнозам, дальнейшим действиям и комплектации бригад для своевременной ротации.

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С докладом выступили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Подробности заседания сообщил в Telegram украинский лидер.

По его словам, также на заседании обсудили возможности наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов разных типов, а также тактики российской армии в отношении беспилотников. Также участники Ставки оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БПЛА.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина активно работает над собственной ракетной программой и уменьшением зависимости от поставки ракет партнерами, в том числе и для ПВО. С докладами по этому вопросу выступили министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк и вице-премьер Михаил Федоров.

Напомним, накануне Зеленский анонсировал заключение четырех новых сделок по безопасности. Они касаются оборонной поддержки, финансов и гуманитарного взаимодействия.

"Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и движемся", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В интервью BBC Зеленский рассказал, что Украина не может противостоять российским атакам с неба только с помощью систем ПВО. Поэтому Украина и просит у партнеров разрешения наносить удары по местам базирования авиации армии России.

– Также президент Украины считает, что горячую стадию российско-украинской войны можно завершить до конца 2024 года. Это, по его словам, возможно при условии объединенности и соблюдения формата Саммита мира.

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