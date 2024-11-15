Как получить отсрочку от мобилизации и на какое время ее дают: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. Некоторые категории военнообязанных могут получить право на отсрочку.

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Для получения права на отсрочку от мобилизации нужно подать соответствующее заявление в комиссию, которая действует при ТЦК и СП или воспользоваться приложением "Резерв+". Процесс предоставления отсрочки регламентирует постановление Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.

Чтобы получить отсрочку необходимо подать в комиссию ТЦК и СП заявление и пакет документов, подтверждающих право на освобождение от призыва. Стоит отметить, что у комиссии на рассмотрение документов и проверки их на соответствие законным нормам есть 7 дней с даты поступления.

Действующее законодательство говорит, отсрочка от службы в армии во время мобилизации предоставляется на период действия обстоятельства, на основании которого она была предоставлена. При этом каждые 90 дней в ТЦК и СП по месту прописки или фактического пребывания необходимо повторно предоставлять документы, подтверждающие право на отсрочку. Для продления отсрочки надо повторно обратиться с таким же перечнем документов, который подавался при ее оформлении впервые.

Стоит отметить, что в мобильном приложении "Резерв+" стали доступны онлайн-отсрочки от мобилизации. Такой сервис уже доступен для людей с инвалидностью, студентов, аспирантов и докторантов.

Чтобы получить онлайн-отсрочку, необходимо авторизироваться в "Резерв+" и отправить запрос. Система проверит, имеете ли человека право на отсрочку. В случае одобрения, этот статус будет отображен в электронном военном документе.

Как сообщал OBOZ.UA, многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для ее оформления необходимо подавать запрос в ТЦК.

На днях в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки онлайн. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обновить приложение в AppStore или PlayMarket.

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