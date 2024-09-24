Как продлить отсрочку от мобилизации в Украине: подробное разъяснение

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Часть украинцев по закону имеют право на отсрочку от мобилизации.

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При этом для получения такого права необходимо вовремя подать в ТЦК соответствующие документы. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно новому законодательству, некоторые военнообязанные, имеющие основания для отсрочки от призыва, могут потерять такое право, даже если сохраняются соответствующие основания. Поэтому отсрочку от мобилизации необходимо периодически продлевать.

Чтобы подтвердить право на отсрочку от призыва во время мобилизации военнообязанный гражданин должен подать заявление на рассмотрение ТЦК и СП после издания указа президента Украины о продлении мобилизации. Соответствующую процедуру можно сделать в ТЦК либо через электронный кабинет призывника.

Также стоит учесть, что ТЦК может потребовать предоставления подтверждающих документов, если невозможно проверить основания отсрочки через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. При этом военнообязанные, у которых отсрочка еще действует, не направляются на военно-врачебную комиссию, за исключением случаев, когда они добровольно идут на военную службу по контракту.

Напомним, отсрочку от мобилизации в Украине можно получить на срок 90 дней или примерно три месяца. Военнообязанные должны каждые полтора, два с половиной или три месяца посещать ТЦК и подавать документы для ее продления, в зависимости от скорости оформления. Причем, предоставить украинцам отсрочку от мобилизации могут только ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, если ТЦК и СП отказывает военнообязанному в предоставлении отсрочки, он может обжаловать решение военкомата. Сделать это желательно немедленно, поскольку после вручения письменного отказа гражданин может быть направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) и мобилизован.

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