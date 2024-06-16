Как украинцам за границей стать на военный учет: Вениславский объяснил алгоритм

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане подлежат призывать на военную службу. При чем требования действующего законодательства распространяются в том числе на украинцев, которые находятся за границей.

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Такие люди должны встать на военный учет. Об этом в эфире Radio NV рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, граждане Украины, которые находятся за границей, могут встать на военный учет через дипломатическое учреждение. Вениславский объяснил, что в постановлении Кабинета министров № 563 от 16 мая предусмотрено, что это можно сделать лично, явившись в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, либо через дипломатическое учреждение, написав заявление в произвольной форме и предоставив копию первой страницы паспорта.

Кроме того, народный избранник подчеркнул, что Министерство иностранных дел должно подготовить своих специалистов к выполнению требований нового закона о мобилизации.

"Мы этот вопрос держим на контроле. Скажем так: проблемы, конечно, есть, я не могу сказать, что их вообще нет, но сказать, что вообще невозможно (встать на военный учет за границей – ред), это абсолютно неправда", – заявил Вениславский.

Стоит отметить, что в соответствующем постановлении украинского правительства говорится, что военнообязанные граждане, которые были официально сняты с военного учета ранее из-за своего выезда за границу на срок более трех месяцев, должны заново стать на военный учет до 16 июня текущего года.

Напомним, в приложении "Резерв+" 18 июня появится QR-код, который станет абсолютно равноценным электронным военно-учетным документом. Считывать его будут также через приложение.

Ранее сообщалось, что работников агросектора в Украине будут бронировать на год от мобилизации. Соответствующее решение было принято для обеспечения безопасной деятельности аграриев.

Стоит отметить, что после 16 июля в ходе мобилизации повестки в Украине смогут отправлять по обычной почте. Отправлять повестки в приложения "Дія" и "Резерв+", как анонсировалось ранее, не будут, хотя "этот вопрос еще рассматривается".

Как сообщал OBOZ.UA, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права задерживать людей, если они не находятся в розыске. Такое право сохраняется только у работников Национальной полиции, поэтому законом допускается задержание только совместно с правоохранителями.

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