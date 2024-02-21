Какие болезни нервной системы и органов дыхания являются основанием для освобождения от мобилизации: разъяснение

В Украине определен перечень болезней, основанных на принятии решения ВЛК о непригодности и освобождении от мобилизации. Речь идет, в частности, об определенных заболеваниях нервной системы и органов дыхания.

Их список определяет ст. 23 Закона Украины № 3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Приложение 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В частности, что касается патологий нервной системы, непригодными к воинской службе признаются лица, имеющие значительные нарушения быстро прогрессирующих функций. В частности, речь идет о:

– воспалительных болезнях центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);

– прогрессирующих болезнях ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

– эпилепсии при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

– болезнях периферической нервной системы, связанных с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), быстро прогрессирующих;

– расстройствах вегетативной нервной системы со значительными нарушениями функции (синдром Брэдбери-Эглстона, семейная дизавтономия Райли-Дея, многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия – синдром Шая-Дрейджера), прогрессирующих.

Среди лиц с заболеваниями органов дыхания непригодными к военной службе с исключением из военного учета признают тех, кто имеет следующие диагнозы:

– стенозы гортани;

– парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

– тяжелая форма спастической дисфонии;

– хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

– болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

– хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс);

– тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Как сообщал OBOZ.UA:

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