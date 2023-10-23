Карин: война "башен Кремля" на захваченных территориях Украины – как изменилась расстановка сил

С самого начала российской агрессии против Украины в 2014 году шли подковерные игры "башен Кремля" – как по назначению кураторов "республик", так и по расстановке нужных людей на административные должности. Что отчасти было и отголоском борьбы за власть в России. Полным ходом вовлеченными в процесс оказались и российские спецслужбы, что привело к разграничению между ними сфер влияния на оккупированных территориях Украины. Основная и ожесточенная борьба шла между ФСБ, Главным управлением Генштаба ВС РФ (более известным как ГРУ) и Минобороны РФ. После начала полномасштабного вторжения расстановка сил значительно изменилась.

О том, как это происходило, читайте в нашем материале.

Проект "Новороссия": серые кардиналы и фавориты Кремля

Рассматривать эти процессы следует с "головы" – то есть с тех ставленников, которых Кремль назначал на кураторство. На Донбассе серым кардиналом от Москвы называли Асланбека Дудаева, известного в миру как Владислава Суркова,– он контролировал марионеток в руководстве "Л/ДНР".

С другой стороны Вячеслав Володин, будучи первым замом руководителя администрации президента России, развивал тесные отношения с силовиками и оказывал поддержку террористу Игорю Стрелкову-Гиркину.

Естественно, между Сурковым и Володиным была конкуренция и конфликты из-за борьбы за влияние в Кремле. Группа Суркова, взявшаяся за кураторство административных, политических и экономических аспектов политики "республик", не смогла избежать противостояния с представителями ФСБ, которое обострилось уже к лету 2014 года.

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У команды Суркова резко ухудшились отношения как с группировкой Игоря Стрелкова-Гиркина от ФСБ, так и с группировкой Игоря Безлера от ГРУ. Сурков, как опытный политтехнолог, пытался дискредитировать Гиркина, чем еще больше наступил на интересы ФСБ, что вызывало ответную реакцию со стороны силовиков.

Затем последовало отстранение Кремлем Суркова от курирования "Л/ДНР", что означало усиление роли ФСБ в связке Беседа – Козак – Бабич, которую также интересовало дальнейшее освоение финансовых потоков в "республиках".

После Суркова в 2020 году небезызвестный Дмитрий Козак стал считаться главным контактным лицом Кремля от "Л/ДНР", что также свидетельствовало об изменении курса "на украинском направлении", поскольку у последнего неоднократно возникали конфликты с Сурковым относительно будущего "республик" и переговоров с Украиной.

"Киндер-сюрприз" и новые территории

После начала полномасштабного вторжения в Украину ситуация в соотношении сил и влияния спецслужб РФ на оккупированных территориях Украины значительно изменилась.

Козака, который отвечал за переговоры по реализации Минских соглашений и не добился результатов в пользу РФ, сменили на Сергея Кириенко. Глава внутриполитического блока Кремля, именуемый за глаза "киндер-сюрпризом" за дефолт 1998 года, за время войны приблизился к Путину и значительно расширил сферу своих полномочий. Кириенко начал курировать не только "Л/ДНР", но и оккупированные Россией части Херсонской и Запорожской областей Украины.

Подавляющее большинство назначенцев на различные должности в оккупированных областях – это граждане России, связанные со спецслужбами, силовики либо прошедшие кремлевские тренинги типа "школы губернаторов" или конкурса "Лидеры России", программы, курируемые Кириенко.

Для создания картинки поддержки оккупационных войск местными жителями в порядке исключения были назначены на должности "говорящие головы" из числа коллаборантов, полностью контролируемых спецслужбами РФ. И если в "Л/ДНР" соотношение в пользу россиян менялось постепенно, то в Херсонской и Запорожской областях "правительства" почти полностью состоят из них.

Силовое крыло

Значительное влияние на расклад сил среди "кремлевских башен" на оккупированных территориях имеют военные комендатуры, созданные для обеспечения правопорядка. Их возглавляют офицеры российской армии, Росгвардии или так называемой народной милиции "Л/ДНР". Эти органы в оккупированных городах занимаются также борьбой с несогласными, поэтому они не действуют без контроля ФСБ.

Наполнены представителями ФСБ и военно-гражданские администрации (ВГА). Работники этих оккупационных администраций должны отвечать за работу с местным населением и всячески склонять его к сотрудничеству. Также на них лежат задачи по формированию имиджа "новых регионов России", что подразумевает плотное взаимодействие с пропагандистскими СМИ.

Учитывая специфику работы ФСБ, без широкого "представительства" спецслужбы на оккупированных территориях не обойтись. Сюда относится работа по обеспечению режима на временно оккупированных территориях, проведение фильтрационных мероприятий и информационно-психологических операций. Это подразумевает курирование оккупационных администраций, мест лишения свободы, образовательных учреждений, бизнеса и пропагандистских СМИ.

Грабь награбленное

Получив такую полноту власти на оккупированных территориях Украины, было бы удивительно, если бы ФСБ не взялось за традиционное для себя освоение потоков вдалеке от "центра". Как известно, рыба гниет с головы. По результатам расследования The Insider, недавно у руководителя Девятого "украинского" управления Департамента оперативной информации (ДОИ) ФСБ генерала Владимира Петровского была обнаружена недвижимость почти на 400 миллионов рублей. В том числе и в оккупированном Крыму.

Его главным спонсором считается беглый украинский зиц-олигарх Сергей Курченко, который при содействии ФСБ развивает бизнес на оккупированных территориях.

Девятое управление, возглавляемое Петровским, занималось вербовкой украинских политиков, которые к началу полномасштабного вторжения должны были перейти на сторону России. И даже дальнейший провал спецслужбы не помешал генералу разбогатеть до уровня жизни российского олигарха.

Не отстают от руководства и другие сотрудники ФСБ. К примеру, в 2021 году стало известно, что на оккупированной РФ территории Луганской области сотрудники спецслужбы курируют бизнес по производству контрафактных сигарет, которые в дальнейшем попадают на территорию России. На еще более низком уровне уже после полномасштабного вторжения фиксировались случаи отбора сотрудниками ФСБ у российских военных ценных вещей, которые они награбили в Украине.

Складывается такая картина, что каждая из силовых структур, будь то Минобороны РФ, ФСБ или другие, пытается завладеть либо контролем над распределением финансирования из России, либо воспользоваться теми ресурсами на месте, в котором оказались.

Это хорошо заметно на примере оккупированного Мариуполя. По словам депутата Мариупольского горсовета Дмитрия Забавина, в городе в стиле начала 90-х годов прошлого века идет борьба за финансовые потоки между структурами ФСБ, кадыровцами и представителями Минобороны России. Последние два клана, к слову, весьма преуспели в крышевании наркоторговли и проституции.

Неудивительно, что именно под контролем российских спецслужб было украдено и вывезено более 500 тыс. тонн украинского зерна. По информации Bellingcat, на переговоры в Стамбуле по "зерновым коридорам" приезжал лично первый заместитель ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) генерал-манкурт Владимир Алексеев.

В контексте противостояния ФСБ и ГРУ нельзя не упомянуть и случай отравления ядом херсонского топ-коллаборанта Сальдо в прошлом году. Оно могло быть осуществлено лишь людьми из ближайшего круга, поставленными на должности именно ФСБ.

Считается, что Сальдо был назначен на руководящую должность в Херсоне сразу после оккупации лично генералом ГРУ Алексеевым для взятия под контроль финансовых потоков. В ответ 5-я служба ФСБ пыталась заместить Сальдо своим человеком – привычным для себя способом.

Передел будет продолжаться

В том, что дальнейшая хаотизация процессов и усиление борьбы за сферы влияния на оккупированных территориях Украины будут продолжаться, сомневаться не приходится. И это будет ровно до момента, пока их не освободят от контроля РФ.

В свою очередь, различные группы российских силовиков будут по максимуму использовать ресурсы захваченных территорий для обогащения, пока их не лишат такой возможности. А это только вопрос времени.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".