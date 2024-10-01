"Каждая страна должна определяться сама": Рютте объяснил позицию НАТО по поводу ударов вглубь территории РФ

Разрешать Украине атаки по легитимных целях на территории страны-агрессора России могут только государства-союзники по НАТО, которые передали такое оружие ВСУ. Самооборона, согласно международному праву, "не завершается на границе".

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Об этом 1 октября заявил Марк Рютте, который в этот день официально стал генеральным секретарем Североатлантического альянса. Выступая на своей первой пресс-конференции в новом статусе, нидерландский политик подчеркнул: Украина "ведет войну для самообороны" и имеет право обороняться.

"Поддержка Украины в ее самообороне предполагает возможность наносить удары по легитимным целям на территории агрессора. Дело каждого союзника – определять, какова его поддержка для Украины. Это не моя задача, это дело каждого отдельного союзника и его отношений с Украиной", – объяснил руководитель Альянса.

По его мнению, поставки военной техники Западом важны для украинских оборонных способностей, но нет какого-то единственного оружия, которое могло бы самостоятельно позволить выиграть эту войну.

Рютте сказал, что понимает запрос Киева на снятие ограничений, но каждая страна должна решать это сама.

"К примеру, Соединенные Штаты потратили десятки миллиардов долларов для поддержки права Украины на самооборону. Но будем очень четкими: Украина вряд ли бы существовала как государство без такой поддержки от США", – заявил генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Марк Рютте заявил, что Украина остается главным приоритетом Североатлантического альянса, а путь страны к Европейскому Союзу должен быть необратимым.

– По его словам, российско-украинская война и ее поддержка со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Иран, превращаются в глобальную угрозу для государств НАТО.

– Что нужно знать о новом руководителе Альянса и его отношении к Украине – читайте по ссылке.

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