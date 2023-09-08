'Каждая жизнь важна': сеть тронули кадры с собакой, которую спасли из-под завалов после удара РФ по Сумам. Видео

Сеть до слез тронула видео, на котором работник патрульной полиции спас пса из-под завалов после удара оккупантов по Сумам. На кадрах животное было очень испуганным и совсем не понимало, что случилось.

Видео дня

Видео со спасением собаки выложили в официальном Telegram-канале ГСЧС Украины. В ведомстве подчеркнули, что каждая спасенная жизнь важна для украинцев.

"Каждая жизнь важна. На месте вражеского удара в Сумах спасена собачка. Все службы продолжают работать на месте", – говорится в сообщении.

Напомним, что с утра 8 сентября российские военные преступники атаковали Сумы. Ракета попала в частные дома в районе Казацкого проспекта. В результате очередного военного преступления РФ пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 сентября россияне ударили дроном Shahed-136 по городу Сумы. Попадание было по жилому кварталу, повреждена гражданская инфраструктура.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проинспектировал Сумское направление и заявил, что его необходимо усилить противовоздушной обороной для защиты украинского неба от атак врага. Кроме того, наши воины должны укрепить регион на случай нового нападения российских захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!