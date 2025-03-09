Контракт для 18-24-летних: первые военнослужащие приняли присягу. Фото

В Украине приняли присягу первые военнослужащие по контракту для граждан в возрасте 18-24 года. Они вошли в ряды 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" – одной из самых мощных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил.

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Об этом 9 марта сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. Также были обнародованы фото с церемонии принесения присяги военнослужащими.

"Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу в 10-й горно-штурмовой бригаде. Теперь они – часть одной из самых мощных бригад Сухопутных войск", – говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что парни сделали сознательный выбор и доказали свою верность украинскому народу.

"Впереди – обучение, испытание и, наконец, Победа! Присоединяйтесь к "Эдельвейсам" по контракту "18-24", – призвали в Сухопутных войсках.

Напомним, "контракт 18-24" – это добровольная служба по контракту для украинцев от 18 до 24 лет. В Минобороны говорят, что она позволяет только за один год получить конкурентные выплаты, престижный опыт и социальные гарантии, которых нет в гражданской жизни.

В рамках инициативы министерство предлагает подписать контракт на 1 млн грн.

Накануне спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что должности снайпера и разведчика – одни из самых популярных должностей, на которые добровольцы 18-24 лет заключают контракты.

По его словам, первую выплату в размере 200 тыс. грн добровольцы получат сразу. Вторую, в 300 тыс. грн, – после прохождения подготовки и начала выполнения боевых задач в течение пяти дней.

Еще 500 тысяч грн должно быть выплачено в конце контракта.