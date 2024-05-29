Коваленко: для победы Украине нужно разрешение от трех стран бить их оружием по России. Почему без этого никак

Одной из самых бурно обсуждаемых на Капитолийском холме в Вашингтоне сейчас является тема о разрешении Украине наносить удары западным оружием по российским военным объектам на территории РФ. И в то время как в столице США этот вопрос только обсуждается, ряд европейских стран якобы уже дали такое разрешение. Например, Швеция. Так что, и без США можно будет обойтись? Давайте разберемся в этом вопросе.

На прошлой неделе все новостные ленты облетело сообщение о том, что Швеция дала разрешение применять свое оружие по территории России. Об этом написало издание Hallandsposten со ссылкой на комментарий министра обороны страны Пола Йонсона.

Вот только нюанс заключается в том, что официального заявления по этому поводу, подтверждающего такое разрешение (а не комментарий одному из СМИ в формате признания права Украины на применение западного оружия по России), от Швеции не поступало. Иными словами, позитивная новость стала несколько преждевременной по сути восприятия.

В конце апреля министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью "Европейской правде" заявила следующее: "Уже сейчас есть страны, предоставившие Украине оружие без подобных ограничений". На первый взгляд еще одна позитивная новость и позитивное заявление, но госпожа министр так и не назвала те страны, которые ограничения якобы сняли.

Собственно, реальность несколько отличается от того, что пытаются нарисовать широкими мазками в информационном потоке, но все же позитивным фактором является то, что об этом праве говорят сейчас в открытую. Не в кулуарах, не при двусторонних встречах офрекордс, а ведется открытая дискуссия на самом высоком уровне. И самыми показательными являются дебаты между американскими сенаторами и конгрессменами.

Но пока в США решают этот вопрос, возможно, в других странах решение будет принято быстрее и применение западного оружия по России начнется раньше, чем Джозеф Байден даст добро?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим такое близкое к утверждению решение от Швеции. Как это было бы, если бы мы уже завтра полученное от этой страны оружие стали применять по российским оккупантам на территории РФ?

Оружие от Швеции

Для начала давайте рассмотрим, какие типы вооружений мы получали от Швеции с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Помимо хорошо нам знакомых боевых бронированных машин CV9040C и танков Strv 122 (Leopard 2A5), которые на территорию РФ не заедут, но которые с большим риском для себя могут ее обстреливать в ближней зоне, имеются такие средства, как ПЗРК Robotsystem 70 и ракетный комплекс Robotsystem 17 для ведения огня по наземным целям.

Комплексы RBS 70 и RBS 17 относятся к средствам поражения ближней зоны и ограничены дальностью в 8 км.

Но куда интереснее уже САУ Archer. Данная артсистема, способная совершать до восьми выстрелов в минуту, имеет дальность выстрела в зависимости от применяемого боеприпаса – до 50 км! Казалось бы, идеальный вариант для контрбатарейной борьбы и подавления перемещающегося противника на территории России, но… Но есть нюанс.

САУ Archer произведена в Швеции, но вот 155-мм активно-реактивный снаряд M982 Excalibur, который как раз и имеет возможность высокоточно уничтожать цели на расстояниях 40-50 км – американский продукт. Аналогично тандемные 155-мм снаряды BONUS, хоть и разработанные шведской компанией Bofors, но при сотрудничестве с французской Nexter. То есть, помимо Швеции разрешение на применение данных снарядов должно поступить и от Франции.

И такая ситуация повсеместно – особенно с учетом того, что сейчас довольно много снарядов и выстрелов для 152-мм и 155-мм интернациональные.

Триумвират одобрения

Но все же если говорить об одобрении ударов по территории России западным оружием, от кого же его следует добиваться в первую очередь? Ведь с таким успехом мы можем услышать одобрение от, например, Греции или Северной Македонии, но при всем уважении к этим странам, погоды на поле боя такое "добро" не сделает.

И тут всплывает хорошо нам знакомый "триумвират": США, Великобритания, Франция. Именно одобрение этих стран будет играть важную, определяющую роль в возможностях нанесения ударов по территории России, поскольку именно они являются основными поставщиками того спектра средств поражения, которые нам для этого нужны!

В ближнем радиусе действия практически весь спектр артиллерийских боеприпасов и артсистем, а также РСЗО и реактивных снарядов – это продукция вышеперечисленных стран. В среднем и дальнем радиусе действия – аналогично. Применение Storm Shadow – нужно одобрение Великобритании, Scalp EG – Франции, ATACMS – США.

Схожая ситуация и с системами противовоздушной обороны. Те же ЗРК Patriot или SAMP/T – необходимо одобрение США, Франции и Италии, чтобы применять их по российским военным самолетам в воздушном пространстве РФ. А для нас это критически важно – в условиях того геноцида, что устраивает российская авиация, применяя КАБы.

В борьбе с российской авиацией также важен фактор F-16, самые дальнобойные ракеты на вооружении которых это американские AIM-120 AMRAAM, в зависимости от модификации способные уничтожать воздушные цели на расстояниях от 70 до 180 км. Ночной кошмар для российских Су-34, но на применение аналогично нужно разрешение от США.

Выводы

Как бы того ни хотелось, но обойти стороной одобрение стран, ведущих производителей вооружений и фактически лидеров по поставкам оружия и техники в Украину, не удастся.

Поэтому мнение министра обороны Швеции Пола Йонсона для нас очень ценно и благодарность министру иностранных дел Латвии Байбе Браже, а также всем остальным, кто принял сторону Украины на данном этапе, но для окончательной победы необходимы эффективные решения хотя бы в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Особенно сейчас, когда Россия, понимая наше положение и ограничения в применении вооружений, максимально использует неприкосновенность своей территории для террора украинцев и продолжения захватнической войны.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".