Коваленко объяснил, что даст Украине получение ракет дальностью в 300 километров, и указал на нюанс с позицией США

Если Украина получит от США ракеты дальностью до 300 км, возможные поставки которых, согласно заявлению Белого дома, обсуждаются, украинские воины смогут уничтожать оккупантов на всей оккупированной территории Украины. В зависимости от модификаций, которые могут передать Украине, эти ракеты можно будет применять для уничтожения различных целей, от вражеских штабов – до аэродромов и даже Крымского моста.

Однако до тех пор, пока Конгресс не одобрит продолжение помощи для Украины, о получении таких ракет нечего и мечтать. Об этом в эфире OBOZ TV заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Если США передадут Украине ракеты ATACMS "еще большей дальности" (до 300 км) – Силы обороны смогут достать врага в каждом уголке временно оккупированных территорий, там, где сейчас у захватчиков – глубокий тыл.

"В зависимости от модификации ракет атакам, которые будут нам переданы, мы можем их использовать как против укрепленных каких-то объектов, штабов бункерного типа, или какой-то большой незаконной застройки, застройки в проливе в каком-то районе – заканчивая аэродромами, складами, боеприпасами и так далее. Все зависит от модификации", – отметил Коваленко.

Впрочем, он предостерег украинцев от чрезмерного оптимизма из-за заявления Белого дома, ведь быть или не быть американским ATACMS на вооружении украинской армии, решается в Конгрессе США. В частности, это зависит от представителей Республиканской партии в Палате представителей.

"Мы должны понимать, что сейчас 2024 год – он будет сложен именно из-за кампании, которая полным ходом началась еще в 2023-м в США, и республиканцы делают почти все для того, чтобы доминировать над демократами. Они им не оставляют ни одного выбора, ни одного шанса, чтобы как-то выйти из этой ситуации более-менее на своих условиях", – отметил Коваленко.

Он признался, что в обозримом будущем не ожидает существенных положительных сдвигов в вопросе помощи США Украине: наше государство оказалось в заложниках политической предвыборной борьбы в Штатах.

"От республиканцев в ближайшее время я уже оптимизма никак не ожидаю. Большинство республиканцев – они поддерживают и Украину, и Израиль, Тайвань, они за нас. Но для них сейчас важны не государственные интересы, не то, что в историческом контексте США превращаются уже в ненадежного партнера для своих союзников. Для них важна эта победа на выборах", – добавил Коваленко.

Ранее в Белом доме заявили, что работают над обеспечением Украины ракетами ATACMS большей дальности. Однако поставка состоится только тогда, когда Конгресс утвердит новый пакет финансирования.

Напомним, ранее Коваленко рассказал о нюансе с иранскими ракетами. Иранские Fateh-110 и Zolfaghar (равно как и северокорейские KN-23) нуждаются в собственных пусковых установках. Использовать российские пусковые установки с ними невозможно.