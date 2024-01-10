Коваленко: реактивный "зверь" Shahed-238 – каковы его преимущества и недостатки. Обзор

В информационном пространстве Украины последние несколько дней пульсируют сообщения о том, что украинской ПВО якобы был сбит новый иранский реактивный дрон-камикадзе Shahed-238. И хотя официального подтверждения данного факта от лиц, уполномоченных делать подобные заявления, не поступало, вопросы о том, что же это за дроны и какие новые угрозы они могут нести, продолжают звучать. Что же, постараемся на них ответить.

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Подробно о новом "камикадзе" – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Отличия от предшественников

Прежде всего хочу отметить, что дрон-камикадзе Shahed-238 представляет собой дальнейшее развитие серии Shahed-131 и Shahed-136. Причем это развитие ускорилось по мере того, как в данном средстве поражения оказалась заинтересована Россия и привнесла в него немало технологических изменений. А потому совершенно не удивлюсь, если выяснится что новый этап эволюции "шахедов" стал возможен исключительно благодаря российской поддержке.

Презентация Shahed-238 была проведена в ноябре 2023 года и уже тогда она привлекла к себе внимание не только наличием реактивного двигателя, но и применением нескольких разновидностей координаторов цели – головок самонаведения (ГСН).

Отчетливо различались три модификации Shahed-238:

– самая простая версия без ГСН, с наведением по заданным координатам;

– версия с электронно-оптической ГСН;

– модификация с радиолокационной ГСН.

Тогда же впервые иранский дрон-камикадзе был представлен в черном цвете, что намекало на попытки Тегерана сделать свои дроны менее заметными. Но вряд ли речь может идти об использовании для этих целей, например, карбона. Некоторое время спустя Россия также стала применять по Украине Shahed-136 черного цвета, но не изменив материал планера, а просто перекрасив.

По идее это должно было повысить эффективность применения дронов ночью, но по результативности уничтожения их в воздушном пространстве Украины какого либо качественного изменения в пользу российских оккупантов такой цветовой перформенс не привнес.

Что же до реактивного двигателя, то тут сложно ответить на вопрос, какова его реальная мощность и каковы показатели скорости. Конечно, они могут в 2-3 раза превышать показатели Shahed-136 и быть в пределах 500 км/ч, но есть несколько очень важных для понимания моментов.

У любого летательного аппарата, ракеты и БПЛА есть параметры как максимальной скорости, так и крейсерской. Например, у Shahed-136 максимальная скорость 180 км/ч, но, для экономии топлива в основном они летят на крейсерской скорости в пределах 150 км/ч, что позволяет максимально экономить топливо и пролетать максимальное расстояние.

И вот тут самое интересное. Да, скорость в 500 км/ч звучит весьма соблазнительно и к тому же она будет создавать проблемы нашим мобильным группам перехвата, о чем поговорим позже, но реактивный двигатель потребляет в разы больше топлива, нежели четырехцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель Shahed-136. То есть, Shahed-238 не только в разы быстрее Shahed-136, но и в разы прожорливее, а следовательно его максимальная дальность полета меньше, чем у предшественника.

Решение проблемы таких изделий заключается в выборе оптимального баланса между крейсерской и максимальной скоростью, а также посредством увеличения топливного бака за счет других компонентов дрона. Но компоновка дронов-камикадзе типа Shahed такова, что из всех элементов уменьшать в пользу топливного бака возможно только боевую часть, что значительно снижает мощность данного средства поражения.

Кроме того реактивный двигатель является более теплоемким излучателем и намного проще фиксируется и сопровождается средствами ПВО. При использовании для его перехвата ПЗРК вероятность поражения возрастает в разы, нежели в случае с классическим Shahed-136.

И, что так же немаловажно, такое изделие должно быть намного, намного дороже Shahed-136.

Выводы

Итак, Shahed-238 – это реактивный дрон-камикадзе, из достоинств которого можно назвать несколько вариаций систем наведения, а также большую скорость, которая позволит эффективнее обходить мобильные группы перехвата. К слову сказать, именно они сейчас и являются основным элементом противодействия дронам-камикадзе. Возможно, именно опыт применения Shahed-136 в Украине и их уязвимость перед охотниками на пикапах с крупнокалиберными пулеметами и побудил Иран создать более быстрый дрон.

И в итоге единственным достоинством Shahed-136 является его скорость, которая в свою очередь не спасет его от зенитной управляемой ракеты. При этом недостатков намного больше – от меньшей дальности полета до дороговизны и меньшей мощности БЧ.

Зачем такой дрон мог понадобиться россиянам? Первое, что приходит в голову – для прорыва через мобильные группы перехвата. Но если это так, то овчинка выделки не стоит. С другой стороны такие дроны могут изматывать средства ПВО и заставлять их использовать для перехвата ракеты, делая пушечную компоненту менее эффективной.

А потому не исключено, что основной целью применения данных дронов может стать именно истощение средств ПВО, а все остальные задачи уже будут второстепенными.

Но опять-таки повторюсь: официального подтверждения наличия и применения Россией данных дронов по состоянию на сегодняшний день – нет.