Кремль дал публичный сигнал: в ISW оценили, готова ли Россия к мирным переговорам с Украиной

В России продолжают публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны против Украины. Агрессора не интересует ничего, кроме полной капитуляции украинского правительства и уничтожения украинского государства.

При этом Кремль и дальше будет использовать свою так называемую концепцию "мирного диалога", чтобы манипулировать мнением Запада. Об этом говорят аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью New Yorker о "Плане победы" страны, опубликованном 22 сентября, что Россия не заинтересована в прекращении войны на каких-либо разумных условиях и лишь симулирует интерес к переговорам.

Он подчеркнул, что представителей РФ пригласили принять участие во втором Саммите мира Украины, но Кремль не продемонстрировал никакой заинтересованности в этом.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков того же 22 сентября заявил, якобы "альтернативы российской победы" в Украине нет, повторив нежелание России вести переговоры на условиях, отличных от капитуляции Киева. Также путинский приспешник уже в который раз назвал НАТО и Запад "коллективным врагом".

Еще одна кремлевская пропагандистка, представитель МИД РФ Мария Захарова не так давно утверждала, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или "любых таких саммитах".

"Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной и будет использовать концепцию "мирных планов" и "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад оказать давление на Киев с целью добиться упреждающих уступок в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер Швеции Карл Бильдт убежден: для того, чтобы между Украиной и Россией был возможен долгосрочный мир, российский диктатор Путин должен лишиться власти. Кроме того, Киеву нужно получить сильную защиту посредством членства в Европейском Союзе.

