В России заявили, что готовы ознакомиться с планом победы президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле изучат его, когда план будет размещен в официальных источниках.

Видео дня

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 23 сентября. Песков также отметил, что Кремль "с осторожностью" относится к появляющимся в медиа деталям плана.

"Кремль изучит план президента Украины Владимира Зеленского, если он будет в официальных источниках, к содержанию публикаций в СМИ относится с осторожностью", – передает заявление Пескова пропагандистское агентство ТАСС.

Следует отметить, что 21 сентября пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать во втором саммите мира, который Украина намерена провести этой осенью. Захарова охарактеризовала это мероприятие как "очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток".

Напомним, что "План победы", который президент Украины Владимир Зеленский собирается представить во время визита в США на этой неделе, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент подчеркивает, что план нуждается в срочной поддержке от Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме с нетерпением ждут презентации "Плана победы" Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!