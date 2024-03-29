Кто из мужчин должен обязательно явиться в ТЦК с 1 апреля и что нужно знать: разъяснение

Пока законопроект №10449 не проголосован депутатами Верховной Рады, правила мобилизации в Украине с 1 апреля не меняются. Военное положение и всеобщая мобилизация были введены в первый день полномасштабного российского вторжения и будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

OBOZ.UA напоминает: встать на воинский учет должны все лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Помимо этого, военнообязанный/резервист обязан явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, если необходимо:

– сменить место жительства в пределах Украины;

– сняться с учета, если необходимо выехать за границу на три месяца и больше;

– встать на воинский учет в Украине в новом ТЦК и СП после смены места жительства;

– актуализировать персональные данные;

– сообщить об утрате военно-учетного документа;

– сверить учетные данные с информацией, которая есть у сотрудников ТЦК;

– подать документы, подтверждающие право на отсрочку.

Напомним: по состоянию на 28 марта проект закона №10449 о мобилизации в Украине был готов на 95%. Комитет парламента по нацбезопасности, обороне и разведке закончил рассмотрение 4051 из 4266 поправок к документу.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее сотрудник Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар заявил, что главная трудность в деятельности военкоматов – это искаженное восприятие их работы украинским обществом.

– За неявку в ТЦК и СП после приглашения грозит административная или уголовная ответственность. Наказание зависит от вида повестки, которую проигнорировал гражданин.

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