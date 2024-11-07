Кто из военнообязанных должен повторно пройти ВВК до 5 февраля: объяснение

После изменения закона о мобилизации в Украине отменили статус "ограниченно пригодный". Поэтому военнообязанные, ранее получившие такой статус, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

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Эту процедуру необходимо выполнить до 5 февраля 2025 года. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал начальник отделения военного учета Ривненского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин.

По его словам, 4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно пригоден" был отменен. Кроме того, в новом документе указано, что повторно военно-врачебную комиссию необходимо пройти до определенной даты

"Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно- врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", – заявил представитель ТЦК.

Также он отметил, что на сегодняшний день законодательство предусматривает до 5 статусов военнообязанных:

– пригодный для военной службы – означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ;

– пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях;

– временно непригодные, нуждающиеся в лечении или отпуске;

– непригодные с пересмотром через 6–12 месяцев;

– непригодные с исключением из воинского учета.

Напомним, что 29 октября Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации в Украине. Оба решения поддержали большинство народных избранников.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, во время действия военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины, что установлено указом президента №64/2022. Однако лица, не подлежащие мобилизации или имеющие отсрочку, могут выезжать за границу в соответствии с законом и постановлением КМУ №57.

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