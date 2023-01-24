'Леопардовый узел' разрубают: поставки в Украину танков Leopard 2 могут разблокировать уже завтра

Вопрос передачи Украине современных танков западного производства вызвал больше дискуссий и занял больше времени, чем хотелось бы украинцам. Хотя все детали закулисных переговоров широкой общественности неизвестны, есть надежда на хорошие новости уже в среду, 25 января – ведь накануне сразу несколько иностранных СМИ (а также Госдеп США) заговорили о готовящихся прорывных решениях стран-союзников Киева.

Видео дня

24 января министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что Берлин уже получил запрос Варшавы о передаче Leopard 2 Силам обороны Украины. Напомним, что Польша имеет на вооружении немецкие танки и заявляла, что готова поделиться некоторым количеством с Украиной – даже без разрешения ФРГ на реэкспорт, если на то пойдет. В тот же день Bloomberg выпустил материал, в котором утверждается: канцлер Германии Олаф Шольц должен одобрить просьбу Варшавы. Журналисты ожидают, что произойдет это уже 25 января.

Отметим, что официально это пока не подтверждалось, агентство ссылается на "источники, знакомые с этим вопросом".

"Берлин хочет принять решение по этому вопросу быстро, чтобы подавить растущее разочарование среди союзников, заявили люди, попросившие не называть их имен", – написали в Bloomberg.

В Spiegel при этом утверждают, что Шольц якобы уже все решил, ожидается только публичное объявление. Решение федерального канцлера, как заявляется в статье, позитивное: Германия поставит Украине основные боевые танки Leopard 2.

Параллельно с этим появились обнадеживающие сообщения из США. Как известно, Шольц раньше говорил, что передачу Украине Leopard 2 разблокирует передача Соединенными Штатами американских танков Abrams. Потом, правда, новый министр обороны ФРГ Борис Писториус высказал противоположную позицию – что ВСУ могут получить немецкие танки без привязки к американским.

24 января издание Sky News Arabia сообщило: президент США Джо Байден, вероятно, готов включить Abrams в следующий пакет военной помощи. Предположительно, пока что поставят всего 10 этих современных боевых машин.

Журналисты ссылаются на неназванного высокопоставленного чиновника минобороны США. Он рассказал, что Берлин не демонстрировал прогресса в вопросе танков для Украины, поэтому Байден решил отправить ВСУ Abrams – чтобы "разрубить узел Leopard 2" и склонить федерального канцлера Германии к более активным действиям. Также отмечается, что это подтвердит "устойчивость" западного альянса против Москвы.

В The Wall Street Journal тоже сообщили о готовности Байдена поставить Украине танки американского производства. Интересно, что, по их данным, речь идет о "значительном количестве Abrams" (конкретные цифры не приводятся).

Можно предположить, что Вашингтон готов пойти на это сложное решение в рамках переговоров с Берлином. Ведь ранее в Пентагоне объясняли, что передача Abrams нецелесообразна из-за сложности их обслуживания, ремонта, необходимости длительной подготовки военных и непростой логистики.

Как писал OBOZREVATEL:

– На брифинге 24 января представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что решение ФРГ о поставке немецких танков Leopard в Украину будет готово в ближайшее время. Немецкое правительство сообщит известие по телефону.

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что решения о поставках военной техники (в том числе Leopard) будут приниматься в координации с союзниками, включая США.

– Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверяла, что ее государство не будет препятствовать решению Польши отправить Leopard 2 в Украину для борьбы с российскими оккупантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!