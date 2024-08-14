Летят вражеские дроны: в половине Украины объявлена воздушная тревога

В ночь на среду, 14 августа, в значительном количестве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с тем, что враг снова запустил дроны-камикадзе типа Shahed.

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В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие. Об опасности предупредили в воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 23:50, зафиксировано, что враждебные БПЛА из Сумской области на Черниговщину двигаются в направлении Киевской области.

Группы вражеских ударных БПЛА в Черниговской области двигаются юго-западным курсом, подлетают в Киевскую область.

Группа враждебных БПЛА на Сумщине изменила направление движения и сейчас на Полтавщине, двигаются в направлении Миргорода.

Кроме того, несколько групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области, курс на северо-запад.

Следует отметить, что в Киевской области в ночь на 14 августа раздались взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, связанной с угрозой враждебных Shahed-136.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 августа ПВО Украины ликвидировало 30 из 38 российских Shahed-131/36 иранской разработки. Оккупанты также атаковали нашу территорию двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23 баллистического типа, сбить их не удалось.

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