Лежал на земле без оружия: на Бахмутском направлении вражеские военные расстреляли раненого бойца ВСУ. Фото

Российские оккупанты расстреляли еще одного безоружного украинского военнослужащего, который, вероятно, был ранен и пленен. Очередное военное преступление россияне совершили на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщил Офис генпрокурора. В свою очередь Донецкая областная прокуратура уточнила, что начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством – ч.2 ст. №438 УК Украины.

По предварительным данным следствия, украинский военный выполнял боевую задачу в Бахмутском районе и, вероятно, получил ранения. Вскоре здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.

"Безоружного защитника, лежавшего на земле, они расстреляли. Это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк", – отметили прокуроры.

В ОГПУ напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время сообщения о расстрелах оккупантами безоружных пленных значительно участились. Так, 10 октября на Курском направлении захватчики расстреляли 9 защитников Украины.

А 6 октября стало известно, что российские захватчики в упор расстреляли украинских военных в Нью-Йорке Донецкой области. Казнь трех безоружных украинских военных из одного из смежных подразделений зафиксировали дроны бригады "Азов".

1 октября россияне осуществили самую массовую из известных казнь: лишили жизни 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

Все это – не "эксцесс исполнителя": как утверждают аналитики ISW, российское командование одобряет казни пленных воинов ВСУ.