MAGURA V5 отработали точно: появилась визуализация, как Украине удалось потопить российский БДК 'Цезарь Куников'. Видео

Десантный военный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля был поражен украинским военным морским дроном MAGURA V5 у берегов временно оккупированного крымского полуострова близ Ялты. Так, в сети недавно опубликовали визуализацию того, как Украине удалось потопить российское судно.

Соответствующее видео с атакой на военный корабль опубликовали на YouTube-канале AiTelly, где рассказали об основных технических характеристиках дрона MAGURA V5 и одной из его миссий. Этот морской беспилотник может преодолевать расстояние в 800 километров, используя автоматические методы навигации и передачу видеоизображений в реальном времени.

"Когда цель появляется в поле зрения морские беспилотники на максимальной скорости двигаются к ней и врезаются в борт корабля, от удара активизируется запал, запуская единственную в этом дроне составляющую советского периода – бомбу, предназначенную для нанесения мощного удара. Взрывной заряд поражает корабль и повреждает отсек с боеприпасами, вызывая пять громких взрывов, которые раздаются над морем", – говорится в ролике.

Таким образом, морские дроны попав в отсек повлекли за собой взрыв, благодаря которому судно утонуло быстрее, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 февраля 2024 года, украинские военные совершили атаку на большой десантный корабль "Цезарь Куников". Отмечается, что она длилась около 30 минут. Всего удары по кораблю нанесли пять морских дронов. Четыре поразили весь левый борт от кормы до носа. Пятый попал в правый борт в районе машинного отделения.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам начальника ГУР МО Кирилла Буданова, "Цезарь Куников" вез груз с боекомплектом из Новороссийска в Севастополь. Стараниями украинских разведчиков российский ВДК был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5.

По информации ГУР, большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло, сам корабль затонул и не подлежит восстановлению. В ГУР также показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.

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