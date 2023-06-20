Маляр: на юге продолжается наступление Сил обороны, все идет по плану

На юге украинские войска продолжают наступательные действия, они проходят в соответствии с утвержденными планами. На нескольких направлениях украинские воины добились продвижения.

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Между тем захватчики активно минируют поля, а также некоторые временно оккупированные населенные пункты Запорожской области, местных жителей об этом оккупанты не предупреждают. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, на юге по нескольким направлениям продолжается наступление украинских воинов, защитники постепенно освобождают украинскую землю и продвигаются вперед.

"На юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными. Там есть определенные продвижения по всем направлениям, где двигаются наши военные. Но враг просто так не будет сдавать занятые позиции, и поэтому продолжаются ожесточенные бои и очень мощный "поединок", – отметила Маляр.

Она также рассказала, что оккупанты сейчас активно минируют поля на юге. А на Запорожье они делают это даже в населенных пунктах. Мирных жителей о минировании захватчики не предупреждают.

"Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что "выгрызаем каждый метр земли у врага", – подчеркнула замминистра.

Если на юге по большинству направлений украинские воины наступают, то есть и такие участки фронта, где наступают россияне, а украинцы держат оборону.

Напомним, утром 20 июня в Институте изучения войны констатировали, что накануне ВСУ добились успехов в контрнаступательных операциях по меньшей мере на трех направлениях. Россияне же перебрасывают дополнительные войска на восточный фронт.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всего за последнюю неделю ВСУ на Таврическом направлении продвинулись до семи километров. Они деоккупировали 113 кв. км территории, в том числе восемь населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской области.

В частности, кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки – село примерно в 25 км юго-западнее Орехова на западе Запорожской области. Оттуда оккупанты убегали, бросая технику и оружие, ведь украинские бойцы устроили врагу ад.