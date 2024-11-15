Минобороны допустило для использования в ВСУ бронеавтомобиль повышенной проходимости 'Зубр': что известно

Министерство обороны Украины утвердило и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Это многоцелевое транспортное средство отличается высокой мобильностью, маневренностью и компактностью.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Бронеавтомобиль оснащен усиленной независимой подвеской и обладает отличными ходовыми характеристиками, позволяющими преодолевать сложные участки местности на высокой скорости.

Кроме того, " Зубр" способен без проблем преодолевать неглубокие водные помехи, что делает его еще более универсальным в использовании.

Броня и конструкция бронеавтомобиля "Зубр" обеспечивают надежную защиту военнослужащих от стрелкового оружия и снижают риск травмирования водителя и пассажиров при подрыве на мини или фугасе.

Автомобиль имеет возможность оснащения дополнительными вооруженными системами, а также подходит для транспортировки личного состава и эвакуации раненых.

Ранее сообщалось, что украинские военные получили шведские бронетранспортеры БТР PBV 30. Швеция пообещала передать Украине все машины, которые есть на вооружении шведской армии. Эта машина отличается отличной проходимостью и способна преодолевать бездорожье, болото и пески и даже водные преграды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские военные на своих позициях вблизи Торецка используют сверхмощную самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион", массой 60 тонн, с 12-метровым стволом и 100-килограммовыми американскими снарядами.

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