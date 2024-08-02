Минобороны допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль 'Джура': что о нем известно

Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию в войсках бронеавтомобиль "Джура". Среди преимуществ этой разработки называют компактные размеры и относительно небольшую массу, что улучшает ее проходимость.

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Предусмотрено изготовление "Джуры" в различных модификациях, что позволит использовать его для выполнения различных задач, от разведки до эвакуации раненых. Подробности раскрыли в Министерстве обороны.

"Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура". "Джура" имеет шасси "Toyota Land Cruiser 70", на которое установили специально разработанную бронекапсулу. Бронеавтомобиль является компактным, с относительно небольшой массой, что облегчает его проходимость", – отмечено в сообщении.

Украинские инженеры также усилили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля – более 650 км.

Производитель может поставлять бронеавтомобили в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: они будут зависеть от назначения, которым будет использоваться "Джура".

Предусмотрена возможность использовать этот бронеавтомобиль для разведки и патрулирования, выполнения задач логистики или для эвакуации раненых.

Напомним, ранее в Минцифре показали работу Ratel Н, который может транспортировать сразу двух раненых. С помощью этой украинской разработки можно выполнять ряд других задач, включая доставку на позиции БК или разминирование территорий. Может использоваться также в режиме камикадзе.