Минус 1090 оккупантов, танки и артсистемы: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины проредили ряды российских оккупантов на 1090 вояк. Так, общая численность потерь врага за весь период полномасштабной войны уже достигла 385 230 кремлевских захватчиков.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ 31 января. Отмечается, что у россиян существенно уменьшилось военной техники.

В частности, в металлолом превратилось 10 танков (в общей сложности за период полномасштабной войны 6310), 51 артиллерийская система (9195), 32 боевых бронированных машины (11757), 2 РСЗО (974), 16 БПЛА оперативно-тактического уровня (7100), 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн (12231) и 4 единицы спецтехники (1452).

Напомним, в ЦНС сообщили, что армия страны-агрессора РФ пытается наступать в районе села Роботино Запорожской области и несет значительные потери в живой силе. Оккупантов, раненых на Мелитопольском направлении, массово свозят в гражданские больницы – медучреждения переполнены российскими захватчиками.

Также на Таврическом направлении за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" и 235 БпЛА разных типов. Потери личного состава врага составляют 371 человека. Всего за последние дни оккупанты потеряли 40 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, это 5 танков, 13 ББМ, 10 артсистем, 2 средства ПВО, 8 автомобилей и единица специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы штурмового батальона "Айдар" на одном из направлений с помощью дрона уничтожили российские танк и БМП.

– 29 января украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 над Луганской областью. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине.

– Спецназ 73 морского центра ССО уничтожил вражескую разведгруппу на Херсонщине. По русским разведчикам отработали снайперы центра.

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