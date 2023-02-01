Мобильные гаубицы для специальных задач. Что известно о САУ CAESAR, которые Украина получает от Франции и Дании

На состоявшейся 20 января восьмой встрече стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн" согласовали беспрецедентный список вооружений, которые в ближайшее время будут переданы Украине для борьбы с российскими оккупантами. Уже объявлено, что Украина получит тысячи боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, десятки танков и самоходных гаубиц, системы противовоздушной обороны и многое другое.

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Среди разнообразия военной техники бросается в глаза 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR французского производства, которые собирается передать Дания. Дело в том, что эти САУ уже знакомы украинской армии и прекрасно себя зарекомендовали в боях с врагом. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с ними поближе.

Путь в Украину

Впервые о передаче Украине САУ CAESAR сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому журналу Ouest France, которое вышло 22 апреля 2022 года. Там же прозвучала информация, что уже 23 апреля 40 украинских артиллеристов начнут обучение во Франции, а 4 мая стало известно, что первые 12 установок транспортными самолетами улетели в Украину.

В Украине о получении САУ CAESAR сообщили только 24 мая – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил обнародованную в соцсетях несколькими днями ранее информацию о том, что эти гаубицы уже около месяца используются в боях с армией РФ.

16 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине дополнительных 6 единиц САУ CAESAR. Таким образом, количество таких артиллерийских установок на вооружении ВСУ было доведено до 18 единиц (три батареи по 6 установок). Все они поступили на вооружение 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

7 октября 2022 года Макрон сообщил о возможности передачи Украине еще 6-12 самоходных гаубиц CAESAR за счет предназначенной для Дании партии – точное количество должно было определиться по результатам переговоров с датской стороной. А 19 января 2023 года министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Дания передаст Украине 19 САУ CAESAR – все, что у нее есть.

Что за установка

CAESAR (CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie – с фр. "грузовик, оснащенный артиллерийской системой", читается как Сеза́р или Цезарь) – это французская 155-мм самоходная артиллерийская установка открытого типа на колесном шасси, которая предназначена для уничтожение живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Разработкой самоходной артиллерийской установки с 1994 года занималась французская фирма GIAT (в 2006 году вошла в государственную оружейную компанию Nexter). Прототип был готов в 2002 году и после ряда испытаний в 2007 году началось серийное производство САУ CAESAR для Вооруженных сил Франции.

По сути CAESAR является самоходной версией французской буксировочной пушки TRF1, от которой решили отказаться из-за низкой мобильности. Новую самоходную артустановку было решено делать на колесном шасси, так как гусеничная версия AUF1, созданная в 1970-х годах, себя не оправдала.

Шасси

Сегодня в качестве шасси для французской армии предлагается французское Renault Sherpa 5 с колесной формулой 6×6 (215 л. с.), а для экспорта – немецкое Mercedes-Benz Unimog U2450 6×6 (215 л. с.) или Tatra 815 8×8 (410 л. с.). Вес установки на шасси 6х6 составляет 18 тонн, а на шасси 8х8 – 32 тонны (в том числе за счет лучшего бронирования кабины).

Все автомобили имеют дизельные двигатели, могут развивать скорость до 100 км/ч на шоссе, 50 км/ч на бездорожье и имеют запас хода 600 км. Также каждое из этих шасси обеспечивает высокую мобильность и позволяет преодолевать уклон 40%, наклон 30% и форсировать вброд водные преграды глубиной до 1,2 метра. Система дистанционной подкачки шин позволяет наилучшим образом адаптировать давление в колесах в соответствии с типом грунта.

Вооружение

Основным вооружением САУ CAESAR является пушка калибра 155-мм с длиной ствола 52 калибра (чуть больше 8 метров), что соответствует стандарту НАТО. Темп огня, который удается достичь на практике, составляет 4-5 выстрелов в минуту.

Установки в версии 6×6 имеют боекомплект из 18 снарядов, полуавтоматическую систему заряжания и обслугу пушки в количестве четырех человек (плюс механик-водитель). САУ на шасси 8×8 имеют увеличенный до 36 снарядов боекомплект, автоматизированную систему заряжания и уменьшенную до трех человек обслугу (плюс механик-водитель). Время от занятия позиции до выполнения огневого задания составляет 3-5 минут.

Дополнительным вооружением может служить 12,7-мм крупнокалиберный зенитный пулемет.

Стоит отметить, что 18 единиц САУ CAESAR, которые уже получила Украина от Франции, базируются на французском шасси Renault Sherpa 5 с колесной формулой 6×6. Те же 19 установок, которые должны поступить от Дании, – на шасси Tatra 815 с колесной формулой 8×8.

Снаряды

САУ CAESAR может стрелять как обычными осколочно-фугасными снарядами ERFB (дальность выстрела от 4,5 до 42 км), так и высокотехнологичными снарядами, такими как противотанковые высокоточные двухкомпонентные снаряды SMArt (до 30 км) и BONUS (до 35 км), высокоточные снаряды с GPS-наводкой Excalibur (до 70 км) и управляемые снаряды Vulcano (до 90 км). Все они уже засветились на вооружении Вооруженных сил Украины.

Осколочно-фугасный снаряд ERFB – это артиллерийский снаряд основного назначения для поражения открытой и за легкими укрытиями живой силы и военной техники противника, разрушения его полевых оборонительных сооружений, проработки проходов в заграждениях и минных полях и решения других задач. Осколочное или фугасное действие снаряда зависит от свойств цели и характера поставленной задачи и определяется типом и соответствующей установкой детонатора.

Excalibur – управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности. Масса снаряда составляет 44 кг, из которых 22 кг – масса боевой части. Снаряд приводится с помощью GPS и может поражать цели на расстоянии до 60 км, но имели место случаи успешного попадания в цель на расстоянии 70 км. Благодаря высокой точности снаряд может поражать цели на расстоянии до 75-150 м от дружественных подразделений, или когда цели находятся среди гражданской застройки и использование традиционных неуправляемых артиллерийских снарядов невозможно из-за высокого риска сопутствующих потерь.

Vulcano – это семейство высокоточных подкалиберных оперенных осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, предназначенных для поражения стационарных или подвижных целей на большом расстоянии. Они бывают как управляемыми (дальнобойность до 90 км), так и неуправляемыми (до 50 км). Начальная скорость управляемого снаряда составляет более 1130 м/с, что позволяет достичь максимального расстояния 90 км примерно за 160 с полета.

BONUS и SMArt – это артиллерийские боеприпасы с функцией "выстрелил и забыл". Они предназначены для поражения бронетехники (БТР, БМП, САУ и даже танков) непрямым огнем с большого расстояния. Принцип работы снаряда состоит в том, что в полете он делится на два суббоеприпаса, которые сами обнаруживают и атакуют цель еще в воздухе. Каждый суббоеприпас весит 6,5 кг и содержит боеголовку EFP высокой проникающей способности для использования против основных боевых танков (способна пробивать броню толщиной до 100 мм).

А вообще 155-мм пушка с длиной ствола 52 калибра является стандартной в армиях НАТО и используется в большинстве западных САУ, таких как PzH 2000, RCH 155, Archer, Zuzana 2 и т. д. Это делает САУ CAESAR универсальной – она может использовать любые 155-мм боеприпасы стандарта НАТО, что значительно упрощает логистику.

Перспективы

Каждый вид артиллерии имеет свое предназначение и максимально эффективен при выполнении определенных задач. Одни более эффективно уничтожают вражеские укрепления, другие – склады с боекомплектом, скопление военной техники и живой силы врага, третьи больше подходят для прикрытия своих пехотных подразделений на поле боя и т. д.

САУ CAESAR создавалась для получения мобильной системы для поддержки сил быстрого реагирования, однако в Украине ей нашли более оригинальное применение и используют в том числе для выполнения специальных задач. Например, во время битвы за остров Змеиный в Черном море украинские военные ставили CAESAR на баржи, чтобы подобраться к острову на расстояние выстрела, что выходит за рамки стандартного применения этих гаубиц.

В целом же гаубицы CAESAR зарекомендовали себя как очень эффективные артиллерийские установки при применении тактики "стреляй и беги" (выехали на позицию – выполнили стрельбу – сменили дислокацию). Зафиксирован случай, когда одна батарея из шести САУ CAESEAR в контрбатарейной борьбе уничтожила 80 орудий российской армии, используя для наведения и коррекции огня БПЛА.

Единственным недостатком является отсутствие ремонтной базы этих гаубиц в Украине. А необходимость транспортировки поврежденных и изношенных установок на ближайшую ремонтную базу в Польшу и обратно не только влетает в копеечку, но и крадет драгоценное время. Правда, этот вопрос находится на стадии решения.

Напоследок следует отметить, что самоходные артиллерийские установки такого типа эффективны именно в наступательной войне, к которой сейчас активно готовится Украина. Поэтому чем больше их будет на вооружении ВСУ, тем быстрее и качественнее будет проходить украинское контрнаступление.

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