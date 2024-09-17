Могут ли мобилизовать многодетных родителей во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине во время военного положения все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат всеобщей мобилизации. Однако те из них, кто является многодетными родителями, имеют право на отсрочку от военной службы.

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В частности, речь идет об украинцах, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей. Этот вопрос регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Многодетной в Украине считается семья, состоящая в законном зарегистрированном браке, проживающая вместе и воспитывающая троих и более детей в возрасте до 18 лет. К этой категории также относятся отец или мать одиночки, которые самостоятельно заботятся о детях.

В 2024 году изменения в положения, гарантирующие отсрочку многодетным родителям, не вносились. Поэтому все военнообязанные, кто воспитывает троих и более детей, имеют право на нее и не подлежат мобилизации. Забрать в армию таких людей могут исключительно по собственному желанию и решению военно-врачебной комиссии.

Следует отметить, что отсрочку от мобилизации могут получить как многодетный отец, так и мать. Для этого нужно подтвердить свой статус многодетной семьи. В частности, получить соответствующее удостоверение в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты, исполнительных органов городских и поселковых советов, ЦНАПов. Затем такой документ следует предоставить Территориальному центру комплектования и соцподдержки, ведь именно ТЦК подтверждает право на отсрочку.

Адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская пояснила, что в то же время важно учитывать, что отсрочка от мобилизации не будет распространяться на многодетных женщин и мужчин, имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили определенные нормы по предоставлению отсрочки от мобилизации во время полномасштабной войны. Ее можно получить и без прохождения военно-врачебной комиссии, но в этом процессе есть определенные нюансы.

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