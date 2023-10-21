'Мы над этим очень активно работаем': Маркарова намекнула на новые поставки ракет ATACMS для Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что пакет с баллистическими ракетами ATACMS, предоставленный Вашингтоном для Киева, был не единственный. Впереди нас ожидает новая поставка этих боеголовок, и есть перспектива, что они станут системными.

Об этом дипломатка рассказала в эфире телемарафона UA Разом. Она заметила, что пока рано называть сроки и конкретизировать стадию переговоров по этому поводу.

"Давайте я скажу дипломатично – мы над этим очень активно работаем", – оптимистично заметила Маркарова.

Она также прокомментировала перспективу одобрения членами Конгресса выделения финансовой помощи для Украины на оборону в условиях войны $61 млрд. По словам посла, Киев может быть уверен в поддержке американских партнеров, как и прежде.

"Украина действительно имеет мощную двухпартийную поддержку. У нас просто нет шансов, чтобы Конгресс не принял это решение", – заключила Маркарова.

Как сообщал OBOZ.UA, ракеты ATACMS американского производства, которые недавно получила Украина, могут снести с аэродромов целые вертолетные площадки и перерезать пути снабжения. Но есть ряд вещей, которые эти ракеты не могут сделать. Среди них уничтожение наиболее защищенных боевых машин и танков.

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Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, которая используется для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Впоследствии стало известно, что весьма эффективные удары нанесены с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.

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