'Мы не устанавливаем никаких ограничений': в Нидерландах объяснили свою позицию по использованию Украиной истребителей F-16

Нидерланды не выдвигали Украине никаких требований, которые ограничивали бы право ВСУ использовать переданные истребители F-16 для ударов по территории России. Единственное требование Амстердама – соблюдение международного гуманитарного права.

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При этом власти США отчасти согласны с позицией Нидерландов о применении F-16. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм, сообщает NOS.

По его словам, Нидерланды не устанавливали никаких ограничений на использование и дальность действия F-16, но только при соблюдении законов войны. В частности, Эйхельсхайм подчеркнул, что у него не возникло бы никаких претензий, если бы голландское оружие использовалось во время операции в Курской области.

"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, по своему желанию, при условии соблюдения гуманитарного права войны. Американцы с этим отчасти согласны", – говорит Эйхельсхайм.

По словам командующего вооруженными силами Нидерландов, сейчас вопрос в том, как Украина может стратегически использовать свое присутствие в Курской области. Он считает, что операция ВСУ может повлиять на будущие переговоры с РФ.

"Вы можете использовать это как разменную монету , тогда вам придется что-то делать с переговорами. Или вы используете это, чтобы гарантировать, что Россия должна вывести подразделения из региона Донбасса. Мы не видим, чтобы последнее произошло, поэтому время покажет нам, в какой степени это имеет стратегическое влияние", – заявил Эйхельсхайм.

Напомним, украинские F-16 получили от Вашингтона новейшую версию РЭБ для противодействия средствам противовоздушной обороны РФ. Такой не имеют даже союзники США по НАТО.

Ранее стало известно о том, что американские истребители F-16 уже используют на фронте. Вероятно, с этим связано, что в Харьковской области зафиксировано значительное уменьшение авиаобстрелов со стороны врага.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи, поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

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