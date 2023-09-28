'Мы ощущаем вашу боль': министр обороны Британии прибыл в Украину и провел переговоры с Зеленским. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Глава государства поблагодарил британских союзников за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

Шаппс отметил, что Великобритания ощущает боль Украины, которую причиняет война, и пообещал дальнейшую поддержку нашей страны в борьбе с агрессором. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Украинский президент высоко оценил уровень сотрудничества нашего государства с Великобританией в оборонной сфере. По словам Зеленского, это позволяет существенно расширять возможности украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы усиления украинского противовоздушной обороны, что особенно важно накануне зимнего периода.

"Благодарю от имени всей страны за все то, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь – военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас", – сказал Зеленский.

Видео дня

Также во время встречи было отмечено принятие "Большой семеркой" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Шаппс заверил, что Украина остается на острие внимания Великобритании. Глава британского оборонного ведомства передал слова поддержки от премьер-министра Риши Сунака и экс-министра обороны Бэна Уоллеса.

"Мы чувствуем вашу боль за все, что происходит. Также мы будем стоять бок о бок все время. Хочу передать вам привет от моего премьер-министра, а также от моего предшественника господина Бэна Уоллеса", – сказал британский министр обороны.

Напомним, Шаппс заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов в США в 2024 году. Он верит в то, что американцы понимают – в их интересах и интересах всего мира, чтобы Украина продолжала существовать как демократическое государство, а Россия была наказана за свою агрессию и военные преступления.

Ранее сообщалось, что Великобритания увеличивает военную поддержку Украины. Еще до конца этого года Лондон поставит Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покидает свой пост. Отставку главы оборонного ведомства принял премьер-министр Риши Сунак. В своем письме к премьеру Уоллес заявил, что должность министра "дорого обходится" ему и его семье, поэтому он окончательно принял решение сложить полномочия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!