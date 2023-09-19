Итоги 'Рамштайна': Британия передаст Украине еще десятки тысяч артснарядов

Великобритания увеличивает военную поддержку Украины. Еще до конца этого года Лондон поставит Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Его слова цитирует The Guardian.

Глава британского Минобороны после заседания в формате "Рамштайн" в Германии подчеркнул, что Великобритания в очередной раз продемонстрировала непреклонную преданность Украине и заявила об увеличении военной помощи. В нее вошли и обещанные ранее артснаряды.

"Сегодня мы продемонстрировали непреклонную преданность Великобритании Украине и заявили об увеличении военной поддержки, включая обещание предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы Украина могла защитить себя", – сказал Грант Шеппс

Он также добавил, что в ближайшие месяцы Британия будет оказывать помощь Украине в приоритетных областях, среди которых противовоздушная оборона, возможности наносить удары на дальние расстояния и тренировки военных.

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Напомним, недавно Великобритания передала Украине новую партию тяжелых беспилотников Malloy. Эти дроны транспортируют вес до 180 кг на расстояние 70 км и способны перевозить запасы и инструменты на линию фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и страны-партнеры выделили Украине оборонную помощь на общую сумму свыше $76 млрд. Таким образом, почти 50 государств продемонстрировали свою "глубокую решимость" в поддержке Украины. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Дж. Остин во время открытия 15-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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