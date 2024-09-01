'Мы вне политики': гражданские россияне в Судже не понимают, почему армия РФ их обстреливает и не дает 'зеленый коридор'

Власти страны-агрессора РФ не дают возможности своим гражданам выехать из зоны боевых действий в Курской области, в частности, из города Суджа, контролируемого Украиной. Сами россияне не понимают, почему армия РФ разрушает собственные населенные пункты КАБами, нанося удары по местам, где нет военных.

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Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона 1 сентября. "Мы много общаемся с местными. Даже им показываем фотовыставки разрушенных украинских городов, демонстрируем фильмы о преступлениях, которые совершили россияне в начале войны. Разное есть мнение у них", – сказал военный.

По его словам, в большинстве своем россияне не понимают масштабов преступлений, которые совершает страна-агрессор.

"Они говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор – возможность выехать из зоны боевых действий, чего Россия не дает. И они не понимают, почему именно по местам, где нет военных, по их городах и селах, враг бьет и КАБами, и дронами", – рассказал Мысник.

Он добавил: недавно россияне разрушили КАБами "Ледовую арену" Суджи, два дня назад – школу-интернат, "достаточно современное здание, и много таких примеров есть".

При этом украинские военные на взятой под контроль территории пытаются создать условия нормального проживания населения. Однако большинство жителей Суджи ночуют в подвалах, потому что в последние дни усиливаются обстрелы.

Гуманитарная ситуация сложная, поскольку РФ обстреливает собственные города и села, несмотря на местное население, рассказал Мысник.

Спикер подчеркнул: Украина придерживается Международного гуманитарного права и обеспечивает гражданских пищевыми продуктами, медикаментами и врачебной помощью. Также организованы поставки технической и питьевой воды.

Как сообщал OBOZ.UA, Суджа подвергается жестоким атакам со стороны российских сил и серьезным разрушениям. Армия применяет тактику выжженной земли не только в Украине, но и в собственной Курской области, откуда оккупанты безуспешно пытаются выбить ВСУ.

Ранее в Судже побывали корреспонденты OBOZ.UA. Это небольшой районный центр с населением в 7 тысяч человек. До границы с Украиной – около 10 км.

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