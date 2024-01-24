На большей части территории Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

Украину вечером 24 января накрыла воздушная тревога, связанная с угрозой обстрела баллистическими ракетами. Началась она с юго-востока.

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"Внимание!.. Угроза применения баллистического вооружения!" – написал Telegram-канал Воздушных сил ВСУ около 16:30 среды. Мониторинговые паблики сообщали, что российские захватчики могли выпустить ракеты из установок на востоке.

По состоянию на 16:40 красными на карте тревог были Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области.

В 17:09 пресс-служба Воздушных сил сообщила об отбое опасности применения баллистического вооружения.

Призываем жителей регионов, где прозвучали сирены, не игнорировать опасность, спуститься в укрытие или найти другое безопасное место.

Отметим, что утром 24 января по всей стране в очередной раз была объявлена тревога из-за российского самолета Миг-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Угроза сохранялась более двух часов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Известно, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их против Украины. В начале января Белый дом заявил, что у Соединенных Штатов Америки есть доказательства использования российскими оккупантами ракет северокорейского производства.

– Для Северной Кореи продажа баллистических ракет России является важным источником дохода. В то же время Пхеньян получает важную информацию об испытаниях своего оружия в реальной войне.

– Углубление отношений между Российской Федерацией и КНДР вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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