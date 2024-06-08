На Днепропетровщине враг коварно ударил в одно и то же место дважды: пострадал спасатель

Российские военные преступники коварно атаковали Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадал 28-летний спасатель.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он рассказал, что пожарные прибыли на место вражеской атаки для ликвидации последствий, и тогда оккупанты повторно ударили дроном.

"28-летний мужчина в больнице. Состояние – тяжелое", – отметил Лысак.

Напомним, в результате российских обстрелов 7 июня на Полтавщине повреждено более 50 частных домов. Из-под завалов собственного дома вчера спасатели извлекли женщину, она была в тяжелом состоянии. Медики почти сутки боролись за ее жизнь, но 8 июня она скончалась. Для ликвидации последствий атаки РФ было привлечено 70 работников ГСЧС и 16 единиц техники.

Также российские войска продолжают атаковать Херсонщину. Утром 8 июня оккупанты нанесли удары по Антоновке. Ранения получила гражданская женщина.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 июня Россия снова атаковала Никополь на Днепропетровщине. Во время обстрела погиб человек.

– В ночь на 8 июня террористы также атаковали Никопольский район. В результате обстрелов погиб мужчина.