На Днепропетровщине враг коварно ударил в одно и то же место дважды: пострадал спасатель
Российские военные преступники коварно атаковали Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадал 28-летний спасатель.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он рассказал, что пожарные прибыли на место вражеской атаки для ликвидации последствий, и тогда оккупанты повторно ударили дроном.
"28-летний мужчина в больнице. Состояние – тяжелое", – отметил Лысак.
Напомним, в результате российских обстрелов 7 июня на Полтавщине повреждено более 50 частных домов. Из-под завалов собственного дома вчера спасатели извлекли женщину, она была в тяжелом состоянии. Медики почти сутки боролись за ее жизнь, но 8 июня она скончалась. Для ликвидации последствий атаки РФ было привлечено 70 работников ГСЧС и 16 единиц техники.
Также российские войска продолжают атаковать Херсонщину. Утром 8 июня оккупанты нанесли удары по Антоновке. Ранения получила гражданская женщина.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 7 июня Россия снова атаковала Никополь на Днепропетровщине. Во время обстрела погиб человек.
– В ночь на 8 июня террористы также атаковали Никопольский район. В результате обстрелов погиб мужчина.
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