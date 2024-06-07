Оккупанты вечером снова ударили по Никопольскому району: есть погибший и разрушение

В пятницу вечером, 7 июня, страна-агрессор снова атаковала Никополь на Днепропетровщине. Во время обстрела погиб человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Также повреждены дом и линия электропередачи.

"Никопольщина. Снова погиб человек. В Красногригорьевской громаде вражеский артобстрел оборвал жизнь 70-летнего мужчины", – написал чиновник.

Он также отметил, что детали обстрелов еще уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты днем 7 июня обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. Захватчики убили 71-летнюю горожанку.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 июня устроили очередную массированную ракетно-дроновую атаку. Во время ночного боя силы ПВО уничтожили все пять ракет и 48 из 53 дронов, которыми Россия атаковала Украину.

Также сообщалось, что в Киевской области в результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте.