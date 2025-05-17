На Харьковском направлении пограничники продолжают наносить точечные удары по силам противника. Для атаки были применены FPV-дроны, которые уничтожили вражеский автомобиль камеры наблюдения и позиции противника.

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Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины. Воины 4-го Харьковского пограничного отряда точно поразили цели противника, нанеся ему ощутимые потери.

"Пограничники 4-го Харьковского отряда на Харьковщине с помощью FPV-дронов уничтожили вражеское транспортное средство, две камеры наблюдения и три позиции противника", –говорится в сообщении.

Удар был нанесен с использованием высокоточных беспилотников, которые управляются операторами в режиме реального времени.

Такие дроны уже неоднократно доказали свою эффективность в уничтожении техники, наблюдательных средств и живой силы противника.

Напомним, разведчики бригады "Черный лес" обнаружили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" и скорректировали по нему точный удар. В результате попадания произошла мощная детонация боекомплекта – вражеская установка стоимостью около $10 млн была полностью уничтожена.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумском направлении украинские пограничники продолжают наносить потери российским войскам. Наши защитники атакуют вражеские объекты, в частности, с помощью FPV-дронов. Под их прицелом находятся укрытия и склады с боеприпасами и оружием россиян.

На Новопавловском направлении украинские военные уничтожили новую "российскую гордость" - систему реактивного залпового огня "Возрождение". FPV-дроны батальона беспилотных систем выследили и точно ударили по вражеской РСЗО.

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