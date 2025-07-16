На Харьковщине российский дрон попал в автомобиль скорой: есть пострадавшие. Фото

На Харьковщине россияне дроном ударили по автомобилю скорой помощи. Ранения получили двое медицинских работников.

Видео дня

Медики 53 и 59 лет от госпитализации отказались. Подробности сообщили в полиции Харьковской области.

"16 июля около 09:00 в Купянский РВП поступило сообщение о том, что на одной из переправ вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате обстрела пострадали двое медиков 53 и 59 лет. От госпитализации они отказались", – указано в сообщении.

На место удара выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.

"По факту военного преступления следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции региона.

Напомним, под утро 16 июля оккупанты ударили по Виннице. В облцентре зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, в частности врагу удалось поразить предприятие. По состоянию на 8 часов утра было известно о по меньшей мере 8 пострадавших.

До того ночью россияне ударили ракетой и десятками БПЛА по Кривому Рогу. Ранения получил парень 17 лет, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе вспыхнули пожары.

Также в конце суток 15 июля стало известно, что в Харькове прогремело 17 взрывов. В облцентре сообщили о попадании в предприятие: вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

А по Никополю на Днепропетровщине россияне били из артиллерии: погибла 27-летняя женщина, пострадали пять человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!